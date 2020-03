Oroscopo Branko, oggi 11 marzo 2020/ Previsioni: Toro, Vergine e Acquario al top

Oroscopo Branko, oggi 11 marzo 2020: Toro, Vergine e Acquario segni al top

L’oroscopo di Branko a Rds ci porta ad analizzare da vicino i segni che sono al top per la giornata di oggi 11 marzo 2020. Toro: le donne di questo segno sono veramente speciali. In mezzo a questi problemi e tragedie il segno con la sua razionalità e bravura sa prevedere le cose e preventivare. Riesce sempre a fare quello che vuole. Si hanno tanti soldi in questo periodo. Vergine: prima di entrare nell’argomento amore c’è da dire che la Luna piena promette sempre molto. Quando questa però passa dal cielo bisogna fare i conti con la realtà. Se è rimasta una promessa non esaudita ci saranno altre possibilità per realizzare un sogno. Venere e Marte sono sempre in sintonia perfetta tra di loro e con il segno. Acquario: Luna molto bella, piena di luce in questo periodo. Ci potrebbe essere anche una sfida all’orizzonte, staremo a vedere se verrà accettata dal segno.

Bilancia, Sagittario, Scorpione e Pesci in crescita

Voltando pagina andiamo a vedere i segni in crescita per l’oroscopo di Branko a Rds. Bilancia: ci sono dei transiti assolutamente nuovi alcuni addirittura dopo secoli. Ci sarebbe da dire qualcosa, ma non è il caso in questo momento quando l’attualità è protagonista. L’anno è difficile dal punto di vista economico ma si va avanti. Scorpione: per fare un paragone con la televisione questo segno è uno spettacolo da prima serata. Con la Primavera cambieranno tante cose anche e soprattutto in positivo. Sagittario: si ama la vita sociale, questo però tante volte però viene mascherato. La donna di questo segno è davvero molto particolare. Si vince non tanto in famiglia, ma nelle relazioni sociali. Pesci: questa Luna porta un fascino particolare alle donne. Si tratta di un fascino ritrovato dopo un periodo di stress non facile da vivere. Giove è passato lo scorso anno adesso cosa si deve fare?

