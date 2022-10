Oroscopo Branko oggi 11 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 111 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, martedì 11 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. I nati sotto il segno dell’Ariete devono stare attenti alle collaborazioni: si trovano in un momento di passaggio importante, alcune si rafforzano altre arrivano a un punto critico. Il Toro ha due giorni a disposizione con Mercurio in Bilancia che vi rende protagonisti nel mondo del lavoro, anche se i guadagni non sono immediati. Ogni settore della vita dei Gemelli è illuminato da una luce speciale: viaggiate, andate, sposatevi! Se per il Cancro ci fossero problemi con l’ambiente dove bazzica Giove potete ricorrere alla vostra arma segreta: la capacità di giocare in difesa.

Oroscopo Branko di oggi 11 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, martedì 11 ottobre 2022. I nati sotto il segno del Leone devono intensificare i rapporti che vi interessano. Gli amici possono darvi una mano anche nelle questioni di famiglia. Per voi è l’anno della riscoperta del valore dell’amicizia. La Vergine quando vuole sa essere una volpe astuta. Tirate fuori il talento, la grinta, la passionalità, il coraggio: la Luna in Toro per due giorni, per voi è molto importante. Quando la malinconia bussa alla porta del cuore della Bilancia è meglio non aprire, diversamente potete far entrare la nostalgia. I conti del vivere quotidiano risvegliano bruscamente lo Scorpione dalle sue fantasie.

Oroscopo Branko di oggi 11 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, martedì 11 ottobre 2022. I nati sotto il segno del Sagittario devono sfruttare i vantaggi che Giove vi offre nel campo delle questioni scritte e degli investimenti. È finito il tempo in cui il Capricorno lasciava fare, lasciava andare. Quel tempo non devo tornare più. Il segno dell’Acquario deve lasciare stare qualche impedimento: pensate alla vostra salute sotto questa Luna in Toro. Non vi allarmate perché passerà, una sola luna non può vanificare tutto quello che avete fatto di buono. I Pesci sono figli di Giove e di Nettuno per questo adesso devono fare in modo di non avere più problemi legali in vista dell’anno prossimo.

