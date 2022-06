Oroscopo Branko, oggi 12 giugno 2022/ Figli in arrivo per Ariete e Cancro e…

Oroscopo Branko, oggi 12 giugno 2022: le previsioni per Ariete e Gemelli

Anche oggi tornano le previsioni dell’oroscopo di Branko. Quali saranno i segni favoriti dalle stelle? Quale segno avrà fortuna in amore e quale invece sul lavoro? I nati sotto il segno dell’Ariete saranno travolti da una passione irrefrenabile. Fate attenzione perché potrebbero arrivare dei figli. Ogni 12 anni Giove è in Ariete e questo è indice di fertilità che porta a gravidanze. Dallo Scorpione, la Luna passerà in Sagittario e sarà piena, così voi giovani dell’Ariete sarete definitivamente in trappola, ma è una meravigliosa trappola. Per il Toro sarà una giornata negativa.

La Luna è in opposizione per cui è proprio antipatica nei vostri confronti, in quanto tocca proprio i punti deboli, soprattutto il corpo delle donne. Però è una Luna che risveglia anche la fantasia e potrebbe anche evocare emozioni dolci o molto forti dal punto di vista passionale. Per i single nati sotto questo segno potrebbero esserci degli incontri. I posti d’acqua sono consigliati per chi vuole trascorrere ore piacevoli in compagnia della persona amata. Secondo le previsioni di Branko, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno ossessionati dal lavoro. Controllate il lavoro dei vostri soci perché la Luna potrebbe cominciare a fare pazzie. È probabile che un progetto a cui tenete molto oggi, si riveli una bolla di sapone domani.

Oroscopo Branko, oggi 12 giugno 2022: le previsioni per Cancro, Scorpione e…

Giornata ottimale per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo le previsioni di Branko questa è una giornata magnifica per i viaggi, per la vostra casa, le relazioni professionali e le iniziative economiche. Attenti quindi alle notizie che vi arriveranno oggi, perché son tutte propiziate da questa Luna in Scorpione così intensa. Potrebbero esserci delle belle notizie in arrivo. Un figlio è in volo. Consigliato relax per i nati sotto il segno del Leone. Mercurio e Urano sono infastiditi da questa Luna ed è meglio evitare i lavori manuali, anche con i macchinari. Qualche ora in un posto di mare o un luogo termale vi farebbe bene, perché da un paio di anni avete questo Saturno che batte sulle vostre ossa. Oggi quindi fermatevi, perché la Luna di domani sarà fortunata, per cui perché dovreste sudare per niente?.

I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno fare attenzione alle collaborazioni sul lavoro. Avete tante qualità ma dovete cercare di farle fruttare. Approfittate anche del vostro fascino. Seguite i sogni premonitori che fate. Per i nati sotto il segno del Sagittario è il momento di ripensare a qualche collaborazione. Concentratevi senza apprensione sulla forma fisica e salute. Fortuna per i nati sotto il segno del Capricorno. l problema però siete voi, perché forse non tutti siete in forma così smagliante da dare prova del vostro sex-appeal, conosciuto da tutto lo zodiaco. Quando si tratta invece dei rapporti umani, non sempre siete molto simpatici, però questo Nettuno vi rigenera: è la forza dell’acqua che insieme a questa Luna in Scorpione vi rivitalizza, come una cascata.

Oroscopo Branko, oggi 12 giugno 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni di Branko proseguono con i segni dell’Acquario e Pesci. Saturno aiuterà i nati sotto il segno dell’Acquario a costruire le basi di nuove esperienze di vita, professionali, personali e aiuta a maturare e a rendere consapevoli delle proprie virtù e dei difetti. Però è anche un demolitore quando e dove è necessario. Oggi, mentre vi rilassate, aspettate notizie. Buone novità in amore per i nati sotto il segno dei Pesci.

Per le conquiste e anche per le riconquiste, perché se la prima volta vi hanno rifiutato, ritornate, magari vestiti diversamente oppure scarsamente vestiti, fate voi. Da domani la Luna sarà tutta un’altra cosa e questo è il problema della Luna, caro Pesci: oggi è così e domani è cosà. Vivete l’oggi! Perché, come diceva il poeta, “del doman non vi è certezza”. Cercate di vivere ogni momento con leggerezza senza farvi troppi problemi. Come gli amici dell’Acquario, cercate di riflettere bene prima di agire e prendere una decisione. In questa giornata una persona a voi vicina avrà bisogno di voi e non potete deluderlo, mettetevi a sua disposizione e aiutatela il più possibile.

