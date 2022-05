Oroscopo Branko oggi 12 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 12 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, giovedì 12 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. L’Ariete non deve aspettarsi miracoli da Giove, perché non dà niente per niente. Va visto il rapporto che Giove avrà con altri pianeti. L’unico fastidio è la Luna in Bilancia che inizia a litigare con Venere nel cielo e con lo stesso Giove, ma non nuoce all’amore. Oggi è un giorno lunare: per il Toro si accende una bellissima luce nel punto tanto alto del vostro cielo e poi dalla Vergine va in Bilancia. Per l’uomo ci saranno anche novità sentimentali. Sono momenti speciali per la famiglia e i giovani ora possono fare progetti di vita in comune. In affari siete una furia e prendete tutto, ciò che non prendete oggi lo prenderete domani. Giove potrebbe portare vecchi problemi legali. Qualche noia e disagio per i Gemelli con persone vicine o sul lavoro. Tra pochissime ore la Luna prenderà posizione sui piatti della Bilancia. Luna si oppone a Giove ma voi ricordate che avete Mercurio nel segno. Si tratta di una bella posizione sia con Venere che con Giove in Ariete. Questo vi aiuta molto in amore e nelle conquiste. Nel settore delle distanze agisce Marte che è folle ma che vi rende battaglieri come non mai. Non c’è bisogno di battagliare tanto ora, le occasioni belle arriveranno da sole. Per il Cancro avere Giove in quella posizione ha un lato buono per il successo e per l’ambizione e un lato cattivo perché può dare problemi con l’ambiente di lavoro. Dopo il 24, il Cancro con Marte vicino dovrà stare più attento nei rapporti con gli altri. Importanti i contatti con parenti vicini e lontani. Potete proseguire con progetti d’amore. Luna in Bilancia non sarà facile, aspettate che arrivi in Scorpione, che sarà un momento bellissimo per gli amori passionali.

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo mercoledì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: con Giove in Ariete guadagnerete tanto. Non possiamo parlare ancora di una situazione limpida al 100%. Il Sole in Toro con Saturno significa che voi siete ancora messi in contestazione sul lavoro. Non vi perdonano per quello che è il vostro modo di pensare. Saturno è il principale responsabile di momenti di stress. Per la Vergine potrebbe esserci un inatteso colpo di fortuna finanziaria. Giove può far litigare con il coniuge o un collega proprio per questioni economiche. Non siete tanto in ansia ma state attenti e non esagerate con le richieste. La Bilancia avrà un po’ di respiro in campo professionale, ma queste notizie le porterà la Luna che arriverà a breve nel vostro segno. Saturno inoltre è attivo e commerciale e Mercurio in Gemelli si trova in ottima posizione. Certi accordi per ora devono essere segreti. Come premio le stelle organizzano un finale di maggio passionale. Una nuova rosa sta poi per sbocciare nel vostro cielo. Per lo Scorpione è arrivato un notevole senso pratico, grazie alla Luna che ha fatto una sollecitazione in Vergine. Giove, il più grande pianeta, adesso va nel campo del lavoro, della salute, dei soldi e degli affari accanto a Venere, che potrebbe impazzire accanto a voi. Sabato e domenica Luna piena, che vi porterà un lui o una lei.

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, giovedì 12 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Anche se avete un fisico elastico e sportivo, molti nati sotto il segno del Sagittario soffrono la Luna in Vergine soprattutto quando c’è un contrasto con Marte e Nettuno. Attenti alle allergie. C’è anche Mercurio ora in Gemelli. La fortuna per voi cade nel segno dell’Ariete con Venere e Giove. In questo momento ben venga la fortuna. Novità per il Capricorno con i due pianeti in Ariete, che è sempre la quarta casa che chiama la famiglia e il rapporto genitori-figli. Possibilità di nuovi lavori, però dovete essere elastici. Il vostro è un caos creativo. In amore, inoltre, le soddisfazioni non mancano nonostante quella Venere. Marte è sempre lì, anche Urano ed il Sole. Si può risvegliare la gelosia. Il desiderio di amore che brucia nel cuore dell’Acquario trova la risposta in questa giornata. Luna in Vergine è ancora intrigante per l’amore. Venere avrà la forza di risvegliare anche le coppie addormentate. Apertura nel lavoro e in affari. Magnifica la Luna in Bilancia. Vincerete una causa. Per quanto riguarda i Pesci: bel Giove e Marte è ancora fisso e sicuro, quasi insistente, specie per le vostre conquiste d’amore. Ci sono piccoli problemi nella salute. Controllate poi tutti i punti deboli. I transiti sono di passaggio e c’è un tuffo nel vostro cuore. Si confida tanto nella Luna piena che esploderà in Scorpione tra sabato e lunedì 16.

