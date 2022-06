Oroscopo Branko oggi 13 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 14 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 14 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Sono i giorni dell’Ariete! La Luna oggi e domani vi porta amore e fortuna, realizzerete qualsiasi cosa, non perdete l’occasione di vincere alla grande dopo le difficoltà e le fatiche sopportate nel periodo precedente che vi hanno portato via tante energie. Marte per voi è da mille e una notte. Le energie fisiche non sono al massimo per il Toro, ma è eccezionale la capacità mentale, il lavoro darà buoni risultati e anche l’amore finalmente vi aspetta. La Luna, che da domani è in Capricorno, è per voi favorevole e potrete fare i vostri affari, solo la fretta e l’impazienza potranno portare ad atteggiamenti distruttivi. Non è facile per i Gemelli tenere sotto controllo le emozioni che provengono da questa Luna piena, ma dovete essere razionali e profondi se volete avere le soddisfazioni e ottenere il guadagno che promettono tutte le altre stelle. Grandi possibilità per voi che provengono da lontano, la Luna in opposizione al Sagittario, è contraria alle relazioni esistenti, è quindi tempo di guardare altrove, anche all’estero. Nuove esperienze, offerte e proposte incredibili per il segno del Cancro. Attenzione alla salute con Giove e Marte in Ariete che condizionano la forma fisica. Disponibilità da parte di persone autorevoli nei vostri confronti, fortunate combinazioni negli affari. Aprite il vostro cuore all’amore

Oroscopo Branko di oggi 14 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, lunedì 14 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone ha bisogno di riprendersi dopo la Luna che è stata in Scorpione, ma oggi per voi la Luna è al massimo per potenza erotica e fortuna, ma non andate in tilt se oggi vedete un aumento delle spese. Cautela nella salute per la Vergine, vista anche la sua fragilità nella forma fisica. La Luna piena rappresenta il punto culminante del disturbo già arrivato dai Pesci e dai Gemelli. Ecco perché oggi e domani occorre attenzione anche sul lavoro. Avete una settimana di tempo per sistemare e mettere a posto le collaborazioni per non avere noie future. La Luna è molto buona per la Bilancia. Puntate più in alto nel lavoro e nei vostri affari, la presenza di Mercurio vi favorisce, non perdete questa occasione. Cominciate fin da ora a prendere gli impegni per la prossima stagione autunnale, visto che da ferragosto avrete l’appoggio eccezionale di Marte che durerà fino a maggio del prossimo anno. Non è proprio il momento per lo Scorpione di costruire castelli in aria. Non ci sono vie di mezzo, siete il segno che non conosce limiti, le cose con voi o vanno in un verso o vanno in quello contrario, senza mezze misure. Sono buone le prospettive nel campo dei guadagni grazie alla Luna e a Mercurio che arriva in Gemelli.

Oroscopo Branko di oggi 14 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, lunedì 13 giugno 2022, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Se il Sagittario è solo c’è un’incredibile possibilità, una conquista fatale in questo giorno che la Luna rende carico di significato. Attenzione alla forma fisica, raffreddori fuori stagione se il vostro punto debole è la gola. Le novità sono presenti in tutti i campi, ma non tutte sono stabili e c’è bisogno del vostro lavoro e del vostro intervento. Non ci sono nemici per il Capricorno, ma non per questo non va tenuta sotto controllo la salute con la luna piena. Preparatevi all’estate e all’autunno che porterà un nuovo amore per questo segno. Impulsività, rabbia, gelosia, inquietudine, l’Acquario può trasformare tutti questi sentimenti esaltati dalla Luna piena in giochi di amore e passione. È in arrivo una buona notizia per quanto riguarda il lavoro, gli affari e i soldi, dove in tanti perderanno voi vincerete perché Mercurio, pianeta dei soldi, entrando in Gemelli, va nel campo della fortuna. Prendetevi un attimo di pausa, stressante al massimo per il segno dei Pesci. Sono nervosi i rapporti familiari, le donne di casa sono in rivolta e la non perfetta concentrazione non permette di eseguire il lavoro in modo ottimale come sempre voi fate. Quindi riposatevi, ascoltate e rispondete solo se chiamati in causa.

