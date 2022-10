Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko di oggi 12 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Partiamo con l’Ariete: maggiore movimento e dinamismo aiutano anche il vostro amore che è sicuramente molto passionale ma non sempre c’è intesa profonda e spirituale di due anime. Perché Venere gioca un po’ con voi. Per i nati sotto il segno del Toro le tensioni nei rapporti coniugali nascono dal fatto che i coniugi devono affrontare problemi che riguardano altro persone. Al primo posto dell’oroscopo Branko ci sono i Gemelli: le stelle prevedono per voi le maggiori possibilità di riuscita, persino il colpo grosso in amore. Per il Cancro il settore degli incontri può dare il via a una nuova iniziativa con dei piccoli tocchi di fortuna quando la Luna è buona, come questa in Toro.

Oroscopo Branko oggi 11 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 12 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. Il Leone sta faticando oggi per domani. La Luna in Toro potrebbe essere, a causa di Saturno, anche un po’ pesante per la salute di gola, denti, collo e gambe. I nati sotto il segno della Vergine devono raggiungere velocemente un amore che si diverte e fa nascondino. I nati Bilancia devono capire quello che effettivamente appartiene loro e cercare di prenderlo prima del 2023. Marte è in Gemelli: battete il ferro finché è caldo! Per lo Scorpione la Luna in settima casa ha come risultato una collaborazione nuova di zecca

Oroscopo Branko oggi 10 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 12 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. Per quanto riguarda la salute il Sagittario deve controllare le vie respiratorie. Marte resterà in Gemelli fino al 20 di marzo. La Luna in Toro dice che la casa del Capricorno è piena di oggetti preziosi. I nati sotto il segno dell’Acquario sono favoriti nei viaggi e nei contatti. Questa autunno è decisivo per chi ha un’attività indipendente. Chiudiamo le previsioni di Branko con il segno dei Pesci. Per quanto riguarda l’amore Marte può sempre creare gelosie però l’amore vi troverà. Il vostro cuore canta come un usignolo prima che sorga l’alba.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 7-13 ottobre/ Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA