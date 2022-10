Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 13 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Nel profondo i nati sotto il segno dell’Ariete sono certi di poter fare qualsiasi cosa, ma la situazione nel campo pratico è vulnerabile e instabile per tutti. Avanti, ma adagio. Per il Toro è in arrivo una nuova fonte di guadagno: arriva, per qualcuno inaspettata, grazie alla ottima protezione professionale e finanziaria di Mercurio e di Venere in Bilancia. L’amore va molto bene per i Gemelli, ma con Marte siete un po’ frettolosi. Avete tanta voglia di amare. Il Cancro non deve lasciarsi condizionare da sentimenti e sensazioni.

Oroscopo Branko di oggi 13 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022. Per i nati sotto il segno del Leone le opposizioni aumentano, questo significa che aumenta anche il vostro potere. Per quanto riguarda il segno della Vergine, Venere risveglia il desiderio di vivere situazioni romantiche in amore. Ultimamente siete stati un po’ noiosi in amore. E la Bilancia? I vostri bronchi hanno bisogno di aria pura. Questa preparazione fisica e mentale serve per affrontare in modo vincente il finale del vostro mese zodiacale (che si chiude il 23 ottobre). Farete grandi cose. La mente dello Scorpione deve essere rivolta al futuro dove passerete il resto della vostra vita

Oroscopo Branko di oggi 13 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, giovedì 13 ottobre 2022. I nati sotto il segno del Sagittario hanno bisogno di una pausa, non per mancanza di occasioni ma perché sono in preparazione possibilità migliori. Il Capricorno non deve perdere la pazienza, ci vuole autocontrollo sul lavoro. Quando avrete una Luna diversa e un Sole diverso capirete che la buona sorte non vi abbandona ma. Per i nati sotto il segno dell’Acquario questa stagione autunnale, finché Venere è in Bilancia, è piana di possibilità di incontri. Nuove passioni amorose più forti che in passato. Concludiamo le previsioni di Branko con il segno dei Pesci: con questa Luna contro Nettuno meglio evitare sport e attività fisiche. Le ossa non sono al meglio.

