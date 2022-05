Oroscopo Branko oggi 14 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: Cancro, Vergine…

Oroscopo Branko di oggi 14 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, sabato 14 maggio, per tutti i segni zodiacali? Quali segni vivranno una giornata all’insegna delle emozioni e delle sorprese? A svelare tutte le previsioni, segno per segno, è lo stesso Branko sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. L’Ariete, festa o non festa, pensando alla giornata di domani, è al centro di un movimento planetario. Mercurio presente in Gemelli porta nuove sfida e soddisfa anche la vostra voglia di protagonismo. La Luna sarà grandiosa quando diventa piena in Scorpione che dirige le vostre trasformazioni e che sarà un presagio positivo per l’Ariete. Non solo però per i giovani. Questi transiti sono positivi anche per voi signore Ariete. Per il Toro che è un segno di lavoro e passione sentire parlare di guerra, cannoni e missili non è il massimo. Però voi conoscete bene come gestire meglio la vostra famiglia e come ingrandire il vostro patrimonio immobiliare. Attenti ai rapporti stretti e alle collaborazioni.

Incredibili i guadagni per i nati sotto il segno dei Gemelli durante il fine settimana per il trigono di Luna con Saturno. Affari in vista. Aprono possibilità anche con gli stranieri durante i viaggi. Bello il sabato. Attenti all’attività fisica con Marte negativo. La Luna non è buona ora per il Cancro ma alle 10 e 36 va in Scorpione e sarà una Luna per la passione e l’amore che vi porta fortuna in famiglia e in amicizia. Se Venere avrà un attimo con voi non significa che non ci saranno persone che credono in voi e che vi portano aiuto al bisogno. Venere vi annuncia nuovi successi. Giove però vi chiede cose indietro.

Oroscopo Branko di oggi 14 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come sarà, invece, la giornata, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Ai nati sotto il segno del Leone, la luna la mattina consente di fare viaggi e chiamare qualcuno. Vi potrete infatti occupare di cose quotidiane. Non importa se c’è o non c’è qualcosa. La Luna può diventare aspra ma ciò che conta è il cuore. Giove comincia a mandare raggi di fortuna incredibile. La Vergine, come dice Saturno, è pronta a nuove esperienze che aprono dimensioni nuove della realtà. Mercurio in Gemelli agisce sulla professione. Agisce per voi nel successo. Voi trasformate la ricerca del successo quasi in una malattia ma ora è tempo di pensare anche all’amore.

Tante idee nella testa dei nati sotto il segno della Bilancia ed è un miracolo se la vostra testa non sia ancora scoppiata. Prendete erbe calmanti. Le cure con i farmaci vanno bene con Nettuno in Pesci. Venere e Giove in Ariete accennano alla testa, se conoscete qualcuno Ariete lo saprete come sono. Ultima Luna di primavera per lo Scorpione. Possibilità di trovare amori romantici con la Luna alle 10:36. Cresce fino a diventare una Luna piena. Nel 1984 sotto la Luna piena si parlava di un problema che ci sarebbe stato. Qualcosa accadrà e si spera sia buono.

Oroscopo Branko di oggi 14 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ultimi quattro segni dello zodiaco per le previsioni dell’oroscopo Branko. I nati sotto il segno del Sagittario devono tenere conto delle vostre esperienze passate. Periodo di crescita che fa bene. Allontanatevi dalle convenzioni. È il momento di nuovi progetti con tante nuove persone con la vita sociale che si rinnova è così anche la vostra vita. Giove in Ariete vi porta tanto bene. Quasi quasi ci si emozionava con Giove che è il padre del Capricorno. Durante questi anni però è Saturno che è la vostra guida. Se Saturno non vuole potete fare poco se vuole potete farcela. Vi guida sul patrimonio e sul lavoro. Buttatevi sulla vostra attività dopo le 10.

La primavera aveva fatto tanta promozione all’Acquario perché c’erano spunti di vita buoni. Non mancavano crisi ma dopo tutto esistono Acquario senza crisi? Nella stagione del Toro le crisi sono inevitabili. Quando a Sole in Toro si unisce Luna in Scorpione ecco che succederà qualcosa. Forse sarà lo scorpione a farvi perdere la testa. Successo previsto da Sole ed Urano in Toro nell’attività di lavoro dei Pesci. Certo Mercurio è negativo in Gemelli ma solo per le questioni domestiche. L’impegno che avete dato anche al lavoro sarà premiato da Luna piena nello Scorpione. Voglia di avventura tra questa sera e lunedì mattina.

