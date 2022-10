Oroscopo Branko oggi 14 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 14 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. L’Ariete deve puntare su quello che sarà il vostro obiettivo: l’amore, la felicità, la libertà di auto-affermazione. Dovete vincere da soli. I nati sotto il segno del Toro hanno sempre un po’ di timori delle decisioni, causa la vostra voglia di perfezione. Arrivano momenti nella vita in cui bisogna agire senza incertezze. Concludere per poi iniziare qualcosa di nuovo. La fortuna esiste e i Gemelli sono la prova provata. Per il Cancro il cambiamento inizierà domani pomeriggio con l’ultimo quarto del vostro segno, fase che richiederà attenta valutazione del lavoro, degli affari e anche delle questioni domestiche

Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro...

Oroscopo Branko di oggi 14 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022. Il Leone ha a che fare con Saturno che va dritto all’osso delle questioni. Non è sempre un male. I nati sotto il segno della Vergine possono vagare con il pensiero e la fantasia nella natura d’autunno e trovare un posto nuovo per voi stessi e per le vostre solitudini. Successo e amore per la Bilancia: avete un fascino speciale oggi sotto la Luna in gemelli che sollecita positivamente Mercurio e Venere. La ripresa sarà molto buona per i nati sotto il segno dello Scorpione. rinfrescate la mente e ritrovare le nozioni dimenticate.

Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko di oggi 14 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, venerdì 14 ottobre 2022. Per il segno del Sagittario continuano le tensioni nei rapporti con collaboratori e soci. I nati sotto il segno del Capricorno devono ricordare che i semi gettati sotto questa Luna daranno frutti. Non potete fare le cose con la luna ultimo quarto in cancro perché sarà proprio il campo delle collaborazioni, cercate di precedere. Se i nati sotto il segno dell’Acquario pensano di restare fermi professionalmente nel solito ambiente, non sono in sintonia con questo cielo che vi vuole diversi e nuovi. Oggi relax obbligatorio per il segno dei Pesci, non è possibile essere tutti in giorni sulla cresta dell’onda. Rifugiatevi nel vostro mondo e allontanatevi dalle polemiche perché non siete in grado di sostenere le vostre ragioni.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 11 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA