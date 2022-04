Oroscopo Branko oggi 15 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 15 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando all’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, venerdì 15 aprile 2022? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno stare attenti alla legge perché la Bilancia è il segno della giustizia, dei tribunali, della legge appunto e lì cambia la Luna che è molto forte. I nati Toro se non sono tanto interessati all’amore potrebbero avere un incontro d’affari, di lavoro che è altrettanto positivo; la giornata odierna è veramente molto importante per voi.

Passiamo al segno dei Gemelli: in vista attrazioni sotto la Luna piena pericolose, nel senso che saranno attrazioni immediate e totali. Per il segno del Cancro, matrimonio o figli in arrivo in vista! Il destino di qualche collaborazione sarà segnato comunque, anche senza il vostro intervento, proprio questa Pasqua che avrà la Luna nello Scorpione.

Oroscopo Branko di oggi 15 aprile 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo venerdì di aprile che anticipa la Pasqua per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone per i quali è auspicabile organizzare riunioni proprio in posti di mare. Per i nati Vergine proprio oggi 15 aprile potrebbe esserci un risveglio di Pasqua. La Luna illumina il campo dei beni patrimoniali ma potrebbe anche indicare beni ereditati o donazioni. Tutto andrà meglio se c’è amore e intesa coniugale. Tutti i controlli medici son giusti da fare, sotto questo cielo.

Per il segno della Bilancia questa Luna potrebbe dare uno slancio incredibile al vostro lavoro soprattutto se si tratta di un lavoro artistico, se siete attori, cantanti, compositori. E lo Scorpione? Secondo Branko potrebbe essere dietro l’angolo una bella sorpresa di Venere, Marte, Giove e Plutone, tutti pianeti che portano la persona in alto!

Oroscopo Branko di oggi 15 aprile 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi 15 aprile con gli ultimi segni. Il Sagittario a Pasqua è chiamato a ritrovare la parte più innamorata di sé. Questo innamorato in qualche momento l’avete perduto perché voi stessi vi siete persi in altre cose, ma la Luna è così bella oggi! Rilassatevi, anche se non è facile essere rilassati quando la Luna piena chiama. Davanti al Capricorno si presenta finalmente l’amore.

Per i nati Acquario la domenica di Pasqua ci sarà una rinascita e poi in maggio, dopo il 10, Giove entrerà nel segno portando un altro uomo, più bello, più affascinante e forse anche più ricco. Bisogna prenderla con filosofia quando noi chiudiamo con un amore. Infine il segno dei Pesci: Venere, dea dell’amore puro, Marte dio dell’amore passionale, Giove che poi è in tutto. Nettuno vi trascinerà verso un sogno che è una realtà che potrete vivere in questa Pasqua 2022 e che deve restare indimenticabile!











