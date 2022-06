Oroscopo Branko oggi 15 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 15 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Si comincia con l’Ariete. Oggi la Luna è in Capricorno: è nel campo del successo, ma provoca conflitti nell’ambiente del lavoro, autorità e nelle collaborazioni. Tuttavia sono proprio queste tensioni che confermano la vostra importanza. Non perdete per primi la pazienza: lasciatela perdere ai vostri collaboratori, perché voi siete sulla strada giusta per i vostri affari personali. Se c’è qualche problema nell’ambito domestico e familiare, si può risolvere, perché è sempre forte il richiamo dei sentimenti e dei sensi. Queste tensioni che nascono con le persone care non devono essere prese sul serio, perché non sono così significative come sembrano. Saturno è il punto critico del cielo del Toro: è un grande maestro per i giovani, in quanto li porta ad avanzare, ma per chi ha una certa età diventerà qualche volta problematico, perché oggi inizia in Acquario il moto retrogrado e gli aspetti più severi di questo pianeta si amplificano. Sarà retrogrado fino a settembre e, per questo motivo, quando ci sarà qualche Luna negativa, fate attenzione. Sorprendente invece Venere, perché vi può portare delle facilitazioni nel momento più impensato. Molto passionale l’aspetto che questa Luna in Capricorno forma con Venere: un trigono molto fortunato. Il giugno dei Gemelli è incantevole. La Luna è diventata saggia e tocca a voi, in mezzo alla confusione generale, trovare qualcosa di giusto per i vostri affari, studio, carriera, questioni personali e anche per qualche speculazione all’estero. Quel Saturno retrogrado per voi è molto importante, perché potrebbe aiutarvi a recuperare qualcosa che vi sembrava già perduto. La donna Gemelli è la donna del momento. La Luna opposta porta un po’ di confusione in testa e qualche apprensione nell’ambiente domestico per il Cancro, ma voi siete comunque segnati da un raggio fortunato per il vostro amore, vista la bella Venere in Toro. Un po’ di fortuna c’è, anche se sembra impossibile con questa Luna davvero severa in Capricorno, contro quel Giove e quel Marte in Ariete, ma dall’altra parte del cielo arriva qualcosa in grado di girare le carte a vostro favore. Forse mancate di coerenza, ma per una volta si può sorvolare e l’importante è il risultato. Un virus passeggero intacca l’amore: è la vostra gelosia.

Oroscopo Branko di oggi 15 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Fino al solstizio estivo, il Leone avrà il diretto favore del Sole e un Mercurio in Gemelli incisivo. Quindi le prospettive di un rientro delle condizioni migliori per riorganizzare l’attività, il lavoro e la famiglia non mancano. Invitiamo a una maggiore attenzione verso la famiglia e le questioni dei figli, perché Giove annuncia molte novità in estate e nelle stagioni prossime. Ovviamente questo Giove porterà incredibili novità a voi che siete soli. Per quanto riguarda la Vergine, Marte riprende la sua corsa attraverso l’Ariete: un altro significativo passo in avanti, per la vostra vita e l’amore. Oggi c’è una bella Luna che congiunta in Plutone vi salverà e creerà un influsso favorevole per gli affari e la famiglia, con la seria partecipazione di Venere e Urano. Fortunati i vostri assalti amorosi! Questa Luna in Capricorno è molto fredda e razionale, ma giusta per la Bilancia in questo momento. Forse in aspetto con Marte e Giove, può creare un po’ di febbre nella salute e in amore e una strana sensazione di disagio nei rapporti interpersonali sul lavoro. Non mancano i flirt durante i viaggi ed è questo aspetto quello più positivo: questo Mercurio in Gemelli è straordinario per cercare altrove nuove possibilità e persone. Vi protegge durante i viaggi e vi porta delle avventure. Per lo Scorpione la Luna è molto buona in Capricorno: controllate tutte le carte e i conti in vista dell’estate. Vi aspettano incontri e discussioni importanti, ma dovete anche recuperare le energie. Una vera rissa potrebbe verificarsi nell’ambiente domestico: qualcuno vi vuole escludere da certi progetti che interessano la casa e ci possono essere conflitti nella spartizione di beni. Facilitate le nuove storie, tuttavia non dovete iniziare le relazioni con una bugia: da oggi, fino a settembre, Saturno sarà ancora più severo con voi. Questo è un momento astrale molto importante per il Sagittario, soprattutto se avete legami con Ariete, Leone e con lo stesso vostro segno, perché siete tutti coinvolti in questo grande transito che nasce tra Giove e Saturno. È sufficiente questo per arrivare e ottenere una grande carta da poter giocare: non perdetela. Giove sorride malizioso: sarà un nuovo amore o una nuova illusione? Qualcosa di molto positivo scatterà nel campo pratico, ma attenti ai collaboratori che sono contro di voi.

Oroscopo Branko di oggi 15 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 15 giugno 2022, con gli ultimi quattro segni zodiacali. I prossimi passaggi della Luna nel segno del Capricorno avranno qualche aspetto contrastante perché andiamo verso l’estate, col sole in Cancro e la prossima Luna piena sarà vostra. Questa Luna arrivata oggi è anche circondata da pianeti amici, non soltanto dai nemici, come Giove e Marte, ed è infatti in trigono con Venere, congiunta in Plutone: questi due pianeti sono sufficienti per parlare di un cuore felice ed è molto positiva una fedele presenza di qualcuno al vostro fianco. I pianeti mettono in risalto quelle che sono le qualità migliori del vostro segno e non manca un tocco di fortuna nelle finanze. Molti problemi e contrattempi per l’Acquario, ma saranno risolti. Avete bisogno di lasciare un po’ il vostro ambiente e la casa, perché dopo il relax darete nuovo ossigeno alla vostra mente e spunteranno idee molto valide per il lavoro e le attività. Le stelle sembrano mettere alla prova il vostro talento e la vostra costanza: avrete la forza di portare fino in fondo i vostri progetti? La Luna è cambiata nel corso della notte e ha portato qualche mal di testa, vertigini e stanchezza al risveglio per i Pesci. Avete bisogno di essere sempre corteggiati, altrimenti vanno in depressione. Oggi invece non andate in depressione per una spesa imprevista piuttosto consistente.

