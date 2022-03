Oroscopo Branko oggi 15 marzo 2022/ Previsioni per Capricorno, Sagittario, Pesci e…

Oroscopo Branko 15 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per i segni zodiacali secondo l’oroscopo Branko per oggi 15 marzo 2022? L’astrologo ha interrogato le stelle per vedere quale tra i dodici segni zodiacali avrà una giornata al top e per chi sarà il caso di aspettare ancora un po’. Per i nati sotto il segno della Bilancia nei prossimi giorni, grazie all’aiuto di Venere riusciranno a vivere forti emozioni e grandi avventure. I single potrebbero anche incontrare la propria anima gemella.

Oroscopo Branko settimanale 11-17 marzo 2022/ Classifica segni flop: ariete, toro...

Per colpa della luna avversa gli Scorpione potrebbero vivere qualche momento di malessere fisico. Il consiglio dell’astrologo è quello di prendersi una pausa e di riposare, il consiglio dell’astrologo a tutti i nati sotto questo segno è di prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Anche i Sagittario nell’ultimo periodo secondo Branko hanno trascurato il proprio corpo e la cura del fisico in favore dei molti impegni che riempiono le giornate, come per gli scorpione i consigli dell’astrologo suggeriscono a questo segno zodiacale di prendersi cura del proprio fisico con una dieta equilibrata e attività sportiva.

Oroscopo Branko settimanale 11-17 marzo 2022/ Classifica segni top: cancro, vergine…

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo Branko di oggi 15 marzo 2022 per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo l’oroscopo Branko i nati sotto il segno del Capricorno oggi, 15 marzo 2022, avranno un momento molto positivo per quanto riguarda la propria sfera emotiva a tal punto che potrebbe essere il momento per questo segno zodiacale di fare un passo in avanti importante all’interno della relazione di coppia, mentre chi è single potrebbe, secondo l’astrologo, fare degli incontri molti interessanti.

I nati sotto il segno dell’Acquario oggi dovranno affrontare una lunga sfida anche se ben presto con il sostegno di Marte, Venere e Saturno potranno superare ogni difficoltà e uscirne vincenti. Una giornata positiva anche per i Pesci che da tempo godono del supporto di Sole, Giove e Mercurio che gli permettono di avere grandi soddisfazioni e di cogliere ottime opportunità.

Oroscopo Branko, oggi 9 marzo 2022/ Previsioni per Pesci, Sagittario, Scorpione e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA