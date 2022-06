Oroscopo Branko oggi 16 giugno 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo Branko di oggi 16 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 16 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Buoni affari per il segno dell’Ariete, ma non esagerate troppo con le iniziative e con le parole. Non perdete la pazienza perché è periodo di conflitti sul lavoro, quindi tenete a freno la lingua e non sprecate queste stelle propizie che vi illuminano. Saturno nel vostro segno significa potere e autorità. Mercurio vi porta a viaggiare, mentre Giove significa che troverete l’amore o per chi ha già qualcuno al fianco che sono in arrivo figli o nipoti. La Luna è bellissima oggi per il Toro che porta promesse in amore, per chi è solo ci sarà un incontro. La famiglia richiede rinnovamenti, nuove spese, tante attenzioni. Marte nel segno dei Gemelli porta intraprendenza ed energia con risultati eclatanti. Attenzione perché qualcuno potrebbe imbrogliarvi, quindi tenete gli occhi aperti e procedete con cautela. Nettuno è sinonimo di veleno, quindi non esagerate con il cibo e con i medicinali. La presenza della Luna nel segno del Cancro è in opposizione e provoca mal di testa e spossatezza, ma questo non vi impedisce comunque di raggiungere i vostri obiettivi. Inoltre in tarda sera arriva la luce di Venere a portare qualcosa del tutto inaspettato.

Oroscopo Branko di oggi 16 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, giovedì 16 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve ritrovare il senso della razionalità, non lasciatevi tentare dalla voglia di fare troppo, il quadro astrale non è dalla vostra parte. Saturno è sempre Saturno e in un rapporto di coppia, che sia d’amore o di lavoro, bisogna prestare attenzione alle esigenze dell’altra persona e non pensare soltanto a se stessi. Le stelle hanno messo sotto pressione la Vergine, ma questo è stato positivo per le vostre iniziative con quelle possibilità che sembravano già perdute e invece tornano ad essere realizzabili. Gli impulsi erotici sono molto forti, così come le liti, dovete prendere una decisione in merito a un vostro amore finito, mentre all’interno del vostro matrimonio dovete recuperare la passione. La Luna per la Bilancia è energica e vulcanica e sebbene in opposizione magari vi porterà a fare le cose in grande con quell’attenzione e quella perfezione che è la vostra mania. Grazie all’assistenza del Sole e di Saturno che portano capacità, genio, invenzione troverete il modo di arrivare fino in fondo e c’è un certo risveglio anche per quanto riguarda l’amore. Lo Scorpione non deve lasciarsi sfuggire oggi nessuna opportunità, perché la Luna è perfetta per il lavoro e le discussioni d’affari. Se stavate aspettando l’ispirazione, il segnale per una nuova vita o una scelta da compiere è arrivato il momento. La strada non sarà semplice, ma sicuramente è la più giusta. Quando la Luna e Saturno si congiungono contro un segno, come adesso con voi, di solito portano guai di salute, quindi cercate oggi di fare il meglio che potete.

Oroscopo Branko di oggi 16 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, giovedì 16 giugno 2022. Il Sagittario ha un carattere socievole, ma quando questo segno ha qualche pianeta contro si sente come offeso. Probabilmente sarà perché siete un segno di fuoco, con Mercurio contro potreste avere problemi finanziari o burocratici, ma in vostro soccorso c’è Giove che raddrizza le vostre sorti. La Luna invece porta alla sublimazione un rapporto d’amore, ma può anche creare qualche crisi improvvisa. Oggi la Luna della primavera saluta il Capricorno, il prossimo arrivo sarà il 13 luglio quando si accenderà l’estate nel vostro cuore, ma già prima di allora, per chi è solo, avrete altre occasioni da cogliere. Venere in Toro potrebbe far nascere un rapporto molto fisico, un vera esplosione di sensualità, per voi che ultimamente siete un po’ disinteressati a questo aspetto. Se l’Acquario non riesce a ottenere quel che desidera oggi con la Luna favorevole, allora il problema non è nelle stelle, ma in voi. Tutto va fatto con calma e precisione per i Pesci, non fatevi vedere così incerti e preoccupati, cercate una perfezione che non esiste e che voi stessi, segno d’acqua, non rispecchiate.

