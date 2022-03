Oroscopo Branko oggi 16 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e…

Oroscopo Branko, previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, mercoledì 16 marzo? Quali saranno i segni che trascorreranno una giornata al top, mentre per quali sarà meglio aspettare un po’ prima di intraprendere nuove avventure? Secondo Branko, oggi l’Ariete avrà tanta voglia di recuperare dopo un periodo non facile, anche se la luna contro renderà più difficile la realizzazione di questi obiettivi.

Oroscopo Branko oggi 15 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Cancro, Vergine, Leone e..

Secondo l’oroscopo Branko i Toro avranno una luna favorevole che gli permetterà di ritrovare complicità con il partner e anche un po’ di passione. L’astrologo consiglia di chiarire le discussioni ma di evitare di mettersi in contrapposizione con chi vi circonda. I nati sotto il segno dei Gemelli nelle prossime ore dovranno cercare di tenere a bada il proprio nervosismo, solo così potranno notare come le cose andranno presto per il verso giusto.

Oroscopo Branko oggi 15 marzo 2022/ Previsioni per Capricorno, Sagittario, Pesci e...

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo di Branko per oggi 16 marzo 2022 per i segni di Cancro Leone Vergine

Secondo l’oroscopo Branko per oggi 16 marzo 2022, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata ottima soprattutto per quanto riguarda gli affari. Questo segno zodiacale, con le stelle favorevoli potrà togliersi alcune soddisfazioni, anche sul lavoro dove potrebbero esserci grandi occasioni o cambiamenti importanti.

I Leone secondo l’oroscopo Branko avranno una giornata molto importante, soprattutto per quanto riguarda gli affari da portare a termine, il segno però è sfortunato nella sfera amorosa dove l’astrologo consiglia a tutti di muoversi con cautela per via delle stelle non favorevoli. Per i Vergine Branko suggerisce di rivalutare il proprio aspetto lavorativo, dove non tutto è così negativo come appare.

Oroscopo Branko settimanale 11-17 marzo 2022/ Classifica segni flop: ariete, toro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA