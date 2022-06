Oroscopo Branko oggi 17 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro e…

Oroscopo Branko di oggi 17 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 17 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. L’Ariete finalmente si è liberato della Luna in Capricorno e Nettuno alle porte vi consegna un amore mediterraneo. Una sorta di black out investe oggi le relazioni sociali e allora prendetevi una pausa e muovetevi con estrema cautela, per chi invece ha messo in cantiere il grande progetto del matrimonio, ecco la spinta che vi arriva anche dalle stelle: fate il grande passo! Una valanga di emozioni è in arrivo oggi per il segno del Toro, non mancheranno però anche i conflitti, nella vostra relazione o con la famiglia. La presenza di Venere insieme a Nettuno vi porta qualcosa di bello, anche nelle vecchie relazioni che potreste piacevolmente riscoprire. Il cielo astrale di oggi offre ai Gemelli grandi opportunità per una scalata professionale. La Luna in Acquario è creativa e vi porta ottime notizie, positività negli investimenti, solo Nettuno dovrebbe invitarvi ad essere più cauti e attenti alla salute. La Luna in Acquario invita il Cancro a considerazioni profonde per una trasformazione totale. Marte vi è contraria, ma state per entrare nel vostro segno e il sole riprenderà a splendere, anzi vi consegnerà una bella favola da vivere, un fantastico sogno da recitare, siete pronti a infilare i panni dell’attore per viverlo in prima persona?

Oroscopo Branko di oggi 17 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, venerdì 17 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. La stagione del Leone è sempre positiva, certo oggi con la Luna congiunta a Saturno è preferibile rimanere calmi e lasciare che siano le stelle della fortuna, che non vi abbandonano mai, a lavorare per voi. Avete iniziato la primavera un po’ malconci, psicologicamente non siete stati al top, ma siete andati comunque avanti, i risultati sono arrivati e le fatiche premiate, ora è arrivato il momento di godersi la vita. Per la Vergine è interessante la presenza della Luna per quanto riguarda la salute, è importante per coloro che seguono una cura. Ma attenti a non confondere alcuni malesseri la cui origine è nervosa. Sempre la Luna con Saturno provoca in maniera giusta i sensi e il cuore, risvegliate il vostro matrimonio, che sta lentamente scivolando nella noia. Da tempo la Bilancia non ha pianeti nel suo segno e allora bisogna valutare gli influssi che derivano dagli altri segni, tra questi oggi, dalla vostra parte, c’è senz’altro la Luna, vostra grande amica che vi porta buone nuove in famiglia. Venere non è mai negativa e Mercurio in Gemelli vi porterà lontano, in famiglia, in amore, sta per arrivare qualcosa per voi di travolgente. Venere in opposizione provoca e stimola lo Scorpione che deve guardare avanti e portare a conclusione molti progetti intrapresi. Se foste più trasgressivi, la vostra vita sarebbe più divertente. Negli incontri siete troppo svogliati, se volete qualcosa di più, rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

Oroscopo Branko di oggi 17 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, venerdì 17 giugno 2022. Nettuno e il Sole sono contrari al Sagittario che quindi prima di tutto oggi deve pensare alla salute, solo dopo potranno venire gli affari e il lavoro. Prendetevi cura di un parente stretto che richiede le vostre attenzioni e non lasciatevi guastare la giornata da qualche piccolo intoppo quotidiano. La presenza di due nemici condizionerà oggi la giornata del Capricorno, ma dalla vostra parte c’è Nettuno e la Luna vi renderà infallibili negli affari finanziari e migliorerà i rapporti in casa o con i figli che vivono da soli o sono sposati. La Luna calante rende emotivo e agitato interiormente l’Acquario, ma questo è un segnale di eventi nuovi e lieti in ambito familiare. Tanto amore presente nella vostra vita che siete in grado di accogliere facendo nuove amicizie. Per i Pesci c’è sempre qualche noia all’orizzonte, ma con un secondo ultimo quarto di Luna nel vostro segno se non avete concluso i rapporti insoddisfacenti un mese fa, avete ora una nuova possibilità di tagliare qualche ramo secco e fastidioso. Non rovinate con i vostri scatti una situazione che promette successo.

