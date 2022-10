Oroscopo Branko oggi 17 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 17 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Partiamo con l’Ariete: vi aiutano più gli amici che i vostri familiari. La settimana inizia con una Luna critica che vi consente di fare un’autoanalisi per capire i vostri sentimenti e umori. I nati sotto il segno del Toro vanno incontro a battaglie nel lavoro, però vi conviene lavorare, insistere e avrete soddisfazioni. Se pensate di cambiare lavoro il momento è buono. Il successo finale delle iniziative dei Gemelli è certo anche in un momento economico così traumatico come quello a cui andiamo incontro. I nati sotto il segno del Cancro sono piagnucolosi e si lamentano di continuo: con un atteggiamento diverso le cose sembrano più facili

Oroscopo Branko oggi 14 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 17 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022. I parenti del segno del Leone dovrebbero dare più respiro. Per la Vergine l’effetto positivo di questo ultimo quarto di Luna durerà circa 7/8 giorni, non c’è bisogno di avere fretta ma se riuscite a impostare molte cose oggi tanto meglio. Per la Bilancia c’è una viva e passionale luce che si sta avvicinando: dopo il cancro la Luna sarà in leone. In più avete tutta la settimana con la bella Venere: quante cose si possono fare e conquistare! Se qualcuno è già uscito dalla vostra vita è difficile che ne faccia ritorno. Per quanto riguarda il segno dello Scorpione, un progetto per la casa può essere quello giusto: questa Luna è buona per le discussioni di beni immobili e progetti di trasferimenti.

Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro...

Oroscopo Branko di oggi 17 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, lunedì 17 ottobre 2022. I soldi tremano nelle tasche del Sagittario, la loro permanenza è di durata breve. Il Capricorno deve ricordare che gli avvenimenti accadono da soliQuesta è la vostra settimana. Vedremo cosa porteranno da domenica il Sole e la Venere sensuale nello Scorpione. Un cambiamento d’aria farebbe bene all’organismo dell’Acquario. Non male le prospettive in campo economico, guadagni assicurati e in aumento. È una settimana da sfruttare e programma nei minimi dettagli. Concludiamo con il segno dei Pesci: nuovi progetti professionali, nuovi affari partano benissimo con l’ultimo quarto di Luna che nasce nel campo della fortuna.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

© RIPRODUZIONE RISERVATA