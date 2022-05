Oroscopo Branko oggi 18 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 18 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, mercoledì 18 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete la Luna è ancora in Sagittario, è una Luna giusta per tante cose. La festa di maggio è portata al culmine con questa Luna in Sagittario: per voi significa fortuna, viaggi e possibilità di trovare l’amore. Regalatevi anche ai vostri amici che sono disposti a seguirvi. Ci sarà ancora Luna in Sagittario prima dell’estate e voi dovete arrivarci come vincitori. Per il Toro questi sono tempi di Nettuno e anche del vostro Urano. Urano cerca e approva ciò che è nuovo nella vostra vita anche se il percorso non è chiaro. I grandi pianeti hanno bisogno di tempo per potersi rivelare. Avrete Mercurio nel cielo e occasioni di successo. Sarà un bel mercoledì per voi. Per quanto riguarda i Gemelli la Luna è aspra e cattiva. Ci vuole una tisana perché voi siete delicati e Luna batte e va contro Marte e Nettuno. C’è poi un’inaugurazione nel vostro cielo con l’arrivo del Sole che porta successi e lotte nell’ambiente del lavoro. L’amore c’è ma l’erotismo non è al solito livello. Per il Cancro la Luna è in Capricorno, si trova nel campo delle collaborazioni e del matrimonio. Marte è energico e basta non disperdere le energie in troppe direzioni, che per voi è sempre un problema ma oggi che siete nervosi lasciate stare.

Oroscopo Branko di oggi 18 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo mercoledì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: interessanti i prossimi giorni per incontri professionali e di altra natura. Ci si avvicina anche a Marte che sarà in Ariete con Venere. Prima del solstizio d’estate capirete perché si dice che l’uomo Leone è un vero leone. La salute della Vergine risente dell’agitazione, sopratutto quando nasce in famiglia. C’è tanto da fare prima che Sole torni in Gemelli. Chi avete conosciuto durerà nella vostra vita. Mettete in discussione qualche collaborazione. Qualcosa di nuovo brilla nel cielo della Bilancia, anche le nuove battaglia. Il 24 e 25 Marte sarà in Ariete e sarà una belva al massimo della sua forza e andrà contro Bilancia, Capricorno e Cancro. Questa energia serve anche a contrastare chi non vi considera. Mercurio è molto buono in Gemelli e lo sarà anche quando tornerà in Cancro. Non serve tornare indietro su trionfi o amori passati. Per voi l’obiettivo deve essere il futuro. E lo Scorpione? Sapete essere anche soft e lo sarete oggi nelle questioni di amore. Marte e Nettuno si congiungono nel segno dei Pesci e questa è una combinazione “proibita”.

Oroscopo Branko di oggi 18 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 18 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Nettuno dice al Sagittario che è meglio andare per il mare piuttosto che stare in un ambiente piatto. Il pianeta in aspetto passionale è vostro padre Giove che vi aiuta a sopportare questa nebbia strana, che proviene anche dall’ambiente domestico. La Luna in Sagittario è alle spalle del Capricorno. Forte pressione di Giove, il grande giudice che spesso è parziale perché cerca il pelo nell’uovo. Di tanti non ci si deve fidare. La pressione che arriva all’Acquario viene da Urano in Toro. Ma per fortuna si ferma oggi solo nell’ambiente vicino e qui voi siete padroni assoluti. Infine per quanto riguarda il segno dei Pesci, il Sole in Gemelli da sabato rende difficile nascondere le cose agli altri. Non cercate di nascondere la verità a voi stessi.

