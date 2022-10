Oroscopo Branko oggi 18 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 18 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, martedì 18 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Si parte con il segno dell’Ariete: il trigono tra Giove e la Luna è uno degli aspetti più fortunati perché incide sulla fortuna materiale, sui soldi, e sui sentimenti. Il Toro è guardato da un amore incantevole che però oggi ha paura di avvicinarsi a voi. I Gemelli possono soltanto andare lontano e saltare in alto anche in amore. Per i nati sotto il segno dei Gemelli che sono ancora single potrebber arrivare un nuovo amore. La Luna in Leone è molto decisa nel difendere il patrimonio e la posizione professionale dei nati sotto il segno del Cancro.

Oroscopo Branko oggi 17 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 18 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, martedì 18 ottobre 2022. Per i nati sotto il segno del Leone, Mercurio porta guadagni ma brucia anche i soldi. Il problema è generale: dovete seguire i mercati. Buone notizie per il cuore della Vergine: Una questione amorosa che vi angustiava da tempo si risolve a breve in modo positivo. Per i nati sotto il segno della Bilancia oggi, martedì 18 ottobre, c’è una Luna meravigliosa forte e intraprendente. Niente vi vieta di coltivare un nuovo sogno di gloria. Durante la giornate lo Scorpione si sentirà senza difesa, perderà la sua aggressività selvatica. C’è sempre qualcuno che si innamora di voi

Oroscopo Branko oggi 14 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 18 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, martedì 18 ottobre 2022. I nati sotto il segno del Sagittario devono cercare i valori nella vita, nelle perone che vi circondano. La Luna in Leone ispira buoni propositi nell’animo del Capricorno, questo perché il Leone è un segno dal cuore buono. Cosa dicono le previsioni di Branko per il segno dell’Acquario? La Luna è contro il vostro Saturno, c’è qualche problema delle ossa e delle gambe. Come sempre chiudiamo con il segno dei Pesci: un altro maremoto è in arrivo nell’ambiente in cui svolgete la vostra attività.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA