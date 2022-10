Oroscopo Branko oggi 19 ottobre 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko di oggi 19 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. C’è un piccolo problema per l’Ariete: la quadratura tra Sole e Plutone vi invita a fare attenzione alla salute e ai rapporti con le autorità. Per quanto riguarda il Toro, la Luna in Leone è contro il vostro Urano: avete i nervi a fior di pelle. Prima di scattare ricordatevi che siamo tutti sottoposti a questa eccezionale ondata di nervosismo e insoddisfazione, dovuta all’incertezza generale. L’amore dal punto di vista fisico oggi, mercoledì 19 ottobre, è il massimo per il segno dei Gemelli. Siete vincitori sotto il profilo professionale e finanziario. Per il Cancro ci sono degli aspetti ancora molto critici per quanto riguarda i rapporti del vostro ambiente.

Oroscopo Branko di oggi 19 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. Complimenti al Leone per questa Luna nel suo cielo. Quando arriva la Luna è bello ripensare a quello che è stata fatto. Una questione amorosa che angustia il segno della Vergine dovrebbe risolversi positivamente. I nati sotto il segno della Bilancia possono organizzare qualche sorpresa al partner. Avete Mercurio splendido e Venere in aspetto con Marte: c’è grinta e fortuna. Lo Scorpione deve stare attento alla salute, considerando l’aspetto Luna-Urano.

Oroscopo Branko di oggi 19 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. Oggi i nati sotto il segno del Sagittario sono inseriti in un gioco della fortuna. Anche in amore, potrebbe nascere una nuova storia, un nuovo contatto o un nuovo feeling. Oggi, invece, i nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero dedicarsi alla vita sentimentale: ci sono situazioni da chiarire anche nel matrimonio. I transiti planetari sono perfetti per l’attività dell’Acquario: Mercurio alato dalla Bilancia vi invita a volare lontano. infine per quanto riguarda il segno dei Pesci la Luna è ancora ottima per quanto riguarda le questioni domestiche.

