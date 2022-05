Oroscopo Branko oggi 2 maggio 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 2 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando all’oroscopo Branko per la giornata di oggi, lunedì 2 maggio 2022? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Venere aiuta l’Ariete nelle conquiste. Vi chiedete se ce la farete o meno a raggiungere il traguardo che avete in mente sul lavoro. La risposta è sì, grazie anche a Mercurio ottimo in Gemelli terza casa. Ottima posizione per sistemare le cose con i parenti. La Luna si trova in Gemelli che consente di allargare l’azione all’esterno. Tutto si movimenta, come volete voi, anche per l’amore. Per il Toro Venere si mette dietro le quinte, ma il Sole si trova lì, nell’undicesimo quarto e ha a che fare con l’amore e così come Giove in Pesci che si troverà nel segno fino al 10 maggio. Questa settimana è ottima anche per il lavoro. In amore restate antichi e ogni tanto regalatevi un viaggetto. I Gemelli possono contare sempre sulla protezione di Mercurio, che stasera si congiunge alla Luna nel cielo. Sarà l’ultima Luna prima della vostra stagione, prevista il giorno 30. Giornata ottima con Venere che vi libera da una specie di catena, in cui era intrappolato il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, il Cancro deve essere molto scrupoloso e regolare. Iniziative daranno risultati superiori alla media. Verranno prese decisioni nel privato. C’è una passione lontana. Venere, che occupa la decima casa, fa ingresso in Ariete e rappresenta il successo.

Oroscopo Branko oggi 30 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Capricorno e…

Oroscopo Branko di oggi 2 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo primo lunedì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: la Luna tempera i vostri eccessi e smussa l’irruenza. Sarete riflessivi e prudenti. Non cantante vittoria prima di aver ricevuto la medaglia. In amore è meglio accendere la fiamma del desiderio. Venere in Ariete fino al 28 maggio è in grado di creare situazioni intriganti, specie sabato e domenica. Anche per la Vergine l’amore è al top grazie a Venere che passa in Ariete. Quello che avete costruito e impostato non può essere portato via dal vento che soffia in Gemelli. Tutto quanto ha il sigillo forte della Luna che ha cambiato segno ed è andata in Toro. Il vostro destino è generoso. Ci vuole pazienza con i figli che si devono seguire anche in amore. Di Mercurio in Gemelli non ci si deve fidare. La primavera è un capitolo a parte per la Bilancia: Ci sono intuizioni per gli affari, grazie a Mercurio in Gemelli, riprendetevi ciò che vi spetta nelle controversie finanziarie. Finché Giove è positivo in Pesci, le cause si possono vincere perché già Venere da oggi e domani, ma soprattutto da giovedì, metterà mano alle questioni burocratiche. Saturno scriva la storia della vostra vita. Venere sta per entrare nel campo del lavoro e anche della salute per lo Scorpione. Venere favorisce nuove intese insieme alla Luna e a Mercurio in Gemelli. Aspettatevi le offerte curiose e originali. Cambiano anche le situazioni coniugali. I transiti che avete risvegliano la giovinezza.

Oroscopo Branko settimanale 29 aprile-5 maggio 2022/ Classifica segni flop: Leone...

Oroscopo Branko di oggi 27 aprile 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, lunedì 2 maggio, con gli ultimi segni. Il fascino del Sagittario non esplode con Venere perché la Luna è contraria per cui rende antipatiche le donne del segno e intrattabili gli uomini del segno, che hanno contrari i pianeti Marte, Giove, Nettuno, Mercurio e Luna. E il Capricorno? Quando Mercurio transita in Toro occupa il campo dell’amore e delle amicizie oltre che dei figli, quando va in Gemelli diventa ottimo per gli affari ma anche per i rinnovamenti in casa e i viaggi. Davvero molto bene la Luna che sarà ottima dal pomeriggio e però nello stesso momento Venere non sarà favorevole ma aggressiva (dal segno dell’Ariete). Quindi il clima sarà agitato in famiglia nei prossimi giorni. In particolare giovedì 5 e venerdì 6 ci sarà la Luna in Cancro, per cui dovrete fare grande attenzione. Venere aiuta l’Acquario, ma il pianeta in Ariete è importante per le questioni scritte, per gli affari e per le liti con le persone vicine (i parenti stretti, quelli acquisiti e i colleghi di lavoro). La donna Acquario nel lavoro spesso litiga, provoca discussioni e vuole avere sempre ragione. Venere è la regina in amore. Luna in Gemelli vi porterà sorprese in amore. Per i Pesci non ci sono segnali di forti preoccupazioni ma, quando Mercurio si trova in Gemelli, non si può sorvolare sulla vostra famiglia. Ci sono cose che dovete affrontare e che riguarda i genitori-figli. La famiglia è messa in primo piano sia oggi che domani e dopodomani. Dipende da come prendete di mira ciò che vi interessa, come rinunciate spontaneamente e quello che accettate quando non siete convinti. L’emicrania di oggi è provocata solo dalla Luna in Gemelli. Meglio evitare attività fisica.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 29 Aprile - 5 maggio 2022/ Classifica segni top: Toro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA