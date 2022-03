Oroscopo Branko oggi 2 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Cancro, Gemelli, Pesci e…

Cosa riserveranno oggi, mercoledì 2 marzo le stelle nelle previsioni dell’oroscopo Branko?

L’oroscopo di Branko vede per l’Ariete la fine di un ciclo amoroso in cui le coppie di vecchia data si troveranno davanti ad un bivio affettivo e ha consigliato a tutti di evitare di mettere carne al fuoco soprattutto in ambito lavorativo. Per i Toro marzo si apre con una bella notizia sul lato amoroso, infatti, nelle prossime settimane questo segno zodiacale potrebbe iniziare una nuova relazione. Un periodo florido anche per tutti i Gemelli per cui l’astrologo prevede prossimamente un viaggio di piacere.

Per i nati sotto il segno del Cancro marzo si apre nel migliore dei modi soprattutto per quanto riguarda l’amore grazie alla presenza favorevole di Giove. Un momento florido anche in ambito lavorativo dove i Cancro potrebbero ricevere presto un avanzamento di carriera. I re della foresta, i Leone, saranno invece messi alla prova per quanto riguarda l’amore, secondo Branko infatti, i Leone nell’ultimo periodo hanno preferito mettere da parte i propri sentimenti nei confronti dei loro partner. Un momento difficile per questo segno anche per quanto riguarda il lavoro a causa di Mercurio nel segno opposto che rende le cose molto difficili.

Oroscopo Branko oggi 2 marzo: Una convivenza per i Vergine, riorganizzazione per i Sagittario

Per la Vergine, invece, secondo l’oroscopo Branko, questo è il momento giusto per quanto riguarda l’amore grazie al segno positivo di Venere che continua a sostenere l’amore e la passione rendendo estremamente reale la possibilità di una convivenza. I nati sotto il segno della Bilancia inizieranno marzo con una novità assoluta in ambito del lavoro che porterà anche ad un vero e proprio incremento economico del tutto inaspettato. Gli Scorpione, secondo Branko, dovranno prendersi un po’ più cura di sé stessi consigliando a tutti di evitare di compiere scelte dettate dall’obbligo.

I nati sotto il segno del Sagittario dovranno riorganizzare le proprie idee e di adempiere agli obblighi lavorativi. La parola chiave per questi segni, per Branko è: Tristezza. I nati sotto il segno del Capricorno nei prossimi giorni dovranno fare delle scelte ed evitare di compiere più azioni contemporaneamente. Per tutti gli Acquario si prospetta un buon momento per godersi la vita con amici e familiari ma dovranno essere cauti nelle loro scelte. L’analisi delle stelle nell’oroscopo Branko, i Pesci riceveranno delle buone notizie tramite una telefonata oltre ad un momento positivo per quanto riguarda il lavoro in cui riceveranno un messaggio importante per le imprese dall’estero.



