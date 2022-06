Oroscopo Branko oggi 20 giugno 2022/ Previsioni per i 12 segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 20 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 20 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Il ricordo di questa primavera resterà a lungo per l’Ariete, ma anche l’estate vi porterà molto. Avete creato una solida base nella vostra vita, sulla quale costruire altri successi. Avete vissuto esperienze d’amore, alcune indimenticabili, altre da dimenticare, ma il passaggio di questo Sole in Cancro metterà in primo piano la famiglia, i genitori, i figli, i rapporti con i parenti. Alcuni transiti fanno presagire momenti di tensione, ma nulla che non si possa risolvere. Previsioni ottimistiche anche per le questioni finanziarie, perché Marte non vi lascerà: anche se andrà in Toro, sarà sempre molto positivo per voi. Marte arriverà il 3 di luglio nel cielo del Toro, Venere l’avete ancora con voi, ma giovedì vi lascia ed entrerà in Gemelli. Oggi la Luna in Pesci è buona per voi: un finale di primavera all’insegna dell’amore e questa felice combinazione di Venere con la Luna e Urano prosegue. L’estate quindi presenta delle novità positive e sarà senz’altro meno pesante dell’estate dell’anno scorso. Il Sole in Cancro sarà molto positivo per sistemare i rapporti di lavoro, le collaborazioni, le questioni scritte. Le soddisfazioni economiche sono garantite. Giovedì 23 arriva Venere nel segno dei Gemelli e la vostra bella stagione prosegue grazie a un aspetto favoloso con Marte. Ovunque l’amore trionfa e, in aspetto con Giove, Venere porterà piccole e grandi fortune per donare gioia e successo ai Gemelli. Il trigono con Saturno aiuterà i giovani ad andare lontano, se vogliono, a cercare altrove successo, guadagno e anche amore. Buona questa conclusione, ma state calmi oggi fino a domani, perché non c’è da fidarsi di questa Luna in Pesci. Questa Luna in Pesci è ottima per il Cancro, a differenza di altri segni, perché vi aiuta a pensare e a fare un piccolo esame di coscienza, su come mai le cose economicamente non sono andate bene. Oggi pensate quindi a come mai alcune questioni non si sono sviluppate come speravate, mentre altre, che non vi sareste mai aspettati, si sono risolte e preparatevi a vivere un signor compleanno.

Oroscopo Branko di oggi 20 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, lunedì 20 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Quest’ultimo giorno di primavera è la conclusione dell’anno astrologico per il Leone, col Sole che entra in Cancro, quindi alle vostre spalle, in dodicesima casa. Se questa Luna, oggi in Pesci, vi dice che dovete riflettere su qualcosa, pensate a come vi siete addestrati e cosa avete realizzato negli ultimi dodici mesi: un esame spietato e profondo con voi stessi, anche se non amate calarvi molto negli abissi dell’anima. Questa Luna è molto severa, pigra, arida, ma la Vergine deve comunque organizzare un finale di primavera d’amore. Avete ancora Venere in una posizione eccitante e Marte in Ariete non è mai stato contro di voi, così come Giove. Anche Saturno non vi è mai stato ostile e quindi le vostre lamentele sono spesso incomprensibili. Le cose non sono più come una volta, questo accade a tutti, ma siccome la Vergine è perfetta, secondo la propria opinione, si chiede cosa possa aver fatto di sbagliato. Assolutamente nulla e ora, dopo questo finale d’amore che dovrai inventare tu, inizierai l’estate con Venere negativa e allora, quando Marte sarà, da agosto fino a marzo dall’anno prossimo, in Gemelli, cosa diremo? L’obiettivo della Bilancia deve essere il futuro, anche se non si dimentica il passato. Saturno torna a ricordarci anche le cose che furono e a regolare i conti: in positivo, se le cause messe sono buone, e, in caso contrario, ci toglie qualcosa. La Bilancia tende a focalizzarsi sul presente e il futuro lo guarda solo quando deve rimproverare qualcuno: cercate di cambiare questo aspetto, perché è nel futuro che vivrete le più belle stagioni della vostra vita. La primavera, in qualche modo, vi ha visto sempre in primo piano: nel vostro lavoro, con una Venere tutto sommato buona, ma con un pessimo Marte e un critico Giove, la salute non è stata sempre perfetta, ma ora è giunto il momento di ripartire. Collaborazioni, matrimonio per lo Scorpione: questi sono i settori che vengono toccati dai pianeti in Toro. Vi è rimasta Venere fino a giovedì, ma deve entrare Marte in Toro, dall’Ariete. Per quanto riguarda Giove, questo tornerà in Pesci e sarà in Toro appena il 13 di maggio dell’anno prossimo, per cui almeno lui vi lascerà tranquilli. Il problema sarà quindi quel Marte in Toro e sarà tosto: vi presenterà delle belle battaglie che però alla fine, come sapete, vincete sempre.

Oroscopo Branko di oggi 20 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, lunedì 20 giugno 2022. Oggi il Sagittario non ha successo in amore, perlomeno nelle conquiste. Per chi invece è in coppia o separato, oggi dovete sistemare qualcosa che riguarda la casa e questo ricchissimo Giove parla di buoni investimenti immobiliari. Il Capricorno sarà protagonista della nuova stagione estiva, ma questo primo mese di opposizione del Sole in Cancro naturalmente richiederà una valutazione più attenta delle cose, come sempre. Però avete Venere positiva per il lavoro e Marte eccezionale in Toro, per tutto luglio: tutto ciò che non siete riusciti a realizzare, soprattutto professionalmente, in primavera, potrebbe arrivare adesso. Sventola la bandiera della fortuna, anche per il Capricorno! Negli ultimi tempi, con Venere in Toro e Urano, il cielo astrale era un po’ stretto per l’Acquario, perché quando parlate con qualcuno voi vedete solo assegni! Adesso però Mercurio e Giove, simboli del benessere materiale, sono continuamente in azione per il vostro segno. Quando arrivano certe fermate, non arrivano per caso: è come se le stelle vi dessero tempo per riflettere, prima di iniziare imprese che richiedono una forte protezione dall’ambiente esterno. L’estate comunque si apre con un’emozione molto calda per l’amore. Questo ultimo quarto della Luna conclude nel segno dei Pesci e porta una visione un po’ negativa delle cose, ma soprattutto colpisce il vostro umore. Tuttavia, con lo spostamento del Sole in Cancro, la situazione è l’ideale per i Pesci, come un raggio benaugurante verso la famiglia, i figli, ma in modo particolare verso la dea Fortuna. È importante adesso creare un ambiente bello e confortevole per la vostra estate, visto che avrete anche bisogno di riposare parecchio.

