Oroscopo Branko oggi 20 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 13 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete c’è Plutone in Capricorno nel campo del successo, ma c’è anche Venere contro Plutone e questo può anche portare un legame sentimentale, che è stato fragile, verso una conclusione. Nel mese dello Scorpione i nati sotto il segno del Toro dovranno sistemare certi rapporti stretti, certe collaborazioni. Siete molto dipendenti dall’altra persona: quando siete innamorati diventate gelosi. Le aspirazioni dei Gemelli si realizzano con la partecipazione di Giove, di Mercurio, di Venere, di Marte e di Saturno. Per quanto riguarda il Cancro, arrivano dei segnali di aiuto ai vostri problemi dagli amici. Sono le amicizie che vi possono dare questa sensazione di sicurezza di cui avete bisogno adesso.

Continuiamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, giovedì 20 ottobre 2022. I nati sotto il segno del Leone hanno il sostegno di Mercurio, Venere, Marte e Giove, che vi porterà denaro e guadagno dalle situazioni che avete impostato anche anni fa. La situazione non è poi così male per la Vergine. La Bilancia può contare su Saturno: andate avanti sotto questa Luna, sono gli ultimi due giorni fino a domenica 23 con il Sole nel segno, poi finisce la vostra stagione. Ma si conclude molto bene, avete fortuna in amore. Per lo Scorpione è essenziale in questo periodo di notevoli miglioramenti, incanalare le risorse fisiche e mentali in maniera armonica. Dovete programmare le cose e poi seguire l’ordine stabilito. Il rischio è la dispersione.

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, giovedì 20 ottobre 2022. Il Sagittario parla tanto, la vita va presa con una risata. L’impegno e la fatica del Capricorno verranno premiati. Potrete già adesso pensare a costruire un grande 2023. Per quanto riguarda il segno dell’Acquario, la Luna batte contro Urano e incide sulla salute, debolezza ossea e indigestione. Nelle questioni di affari non è il caso di anticipare i tempi. Per i nati sotto il segno dei Pesci la giornata di oggi potrebbe essere speciale perché nasce un contatto passionale tra Venere e Plutone ed entrambi i pianeti sono legati ai sensi. Finalmente un po’ di sensualità.

