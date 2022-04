Oroscopo Branko oggi 21 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 21 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando all’oroscopo Branko per la giornata di oggi, giovedì 21 aprile 2022? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per i nati sotto il segno dell’Ariete la Luna, passata in Capricorno, mette in evidenza gli affari, la professione. Siete capaci di fare sforzi enormi, però siete anche molto vulnerabili: potenti pressioni provengono dal vostro ambiente. Sono comunque ostacoli che siete in grado di superare, perché le stelle, in questo momento, sono ben disposte per il vostro lavoro, per la vostra carriera e anche per i soldi. Anche per il Toro sarà una bella giornata grazie alla presenza della Luna in Capricorno. Questa Luna manda influssi molto buoni al mercato finanziario: indica un sensibile miglioramento delle vostre azioni, nel piccolo o nel grande. Anche l’amore c’è oggi! I nati sotto il segno dei Gemelli, con la Luna in ottava casa del Capricorno, possono trovare l’amore o almeno sforzarsi di ritrovare lo slancio che avete perduto negli ultimi giorni, soprattutto ora con Venere e Marte in Pesci. Il Cancro è un po’ agitato per colpa della Luna, ma quando passerà in Acquario le cose miglioreranno.

Oroscopo Branko di oggi 21 aprile 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo giovedì di aprile per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: qualche transito duro da parte vostra con Sole, Mercurio e Urano, ma per il resto sono proprio questi influssi che dimostrano un crescendo. La Luna è indicata per recuperare forze fisiche e magari fare cure ricostituenti in qualche centro termale. Approfittate di questo ponte che arriva, per curare le ossa. La Vergine ha Venere, Marte, Giove e Nettuno contro, ma per fortuna è arrivata la Luna. Sono giorni, importanti per la vita amorosa. Famiglia nuovamente in primo piano per la Bilancia: anche i parenti acquisiti sembra abbiano qualcosa da dire sulle vostre scelte attuali e del lontano passato. Con la Luna in Capricorno lo Scorpione può fare molto di più, permettendovi anche qualche lusso che farà felice l’amore: approfittate di Venere e Marte veramente esclusivi per voi.

Oroscopo Branko di oggi 21 aprile 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi giovedì 21 aprile con gli ultimi segni. Qualche problema di coppia per il Sagittario, perché Venere e Marte rappresentano la famiglia nel suo complesso. Voi che siete ancora soli e che disperatamente aspettate l’amore della vostra vita, siete quasi arrivati, perché il 10 e l’11 ci penserà Giove. E il Capricorno? Il Sole splende in un cielo che unisce anche Mercurio. Plutone insieme a Nettuno è una poesia. In tutto questo Giove vi dà socievolezza, Marte vi dà grinta, Venere vi dà grazia. C’è tanta gente che crede in voi: approfittatene, con moderazione. L’Acquario attende il passaggio della Luna nel suo segno. In questa incantevole cornice che comunque vi creano i pianeti in Pesci, due cuori si incontrano e si amano. Giornate molto positive per i Pesci, nonostante qualche piccolo fastidio provocato dalla Luna, raffreddori o piccoli malesseri. Avrete due o tre giorni consecutivi con la Luna in Capricorno che vi permetterà di vivere anche l’amore in modo completo e totale.

