Oroscopo Branko oggi 21 giugno 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro…

Oroscopo Branko di oggi 21 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, martedì 21 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Il Sole entra in Cancro, segno che incide sulla vita familiare dell’Ariete. Ritorna un vecchio problema, ma voi avete tutti gli strumenti e le armi, che Marte vi offre, per risolverlo. Con l’aiuto di Giove, potete sperare in una soluzione molto positiva. Vi dovete perdere nell’amore! Nel lavoro, invece, limitatevi allo stretto indispensabile, perché questi passaggi stagionali per voi non sono mai segno di una perfetta forma fisica. Per il Toro è una buona notizia che oggi il Sole vada in Cancro, perché da quella postazione protegge i vostri rapporti con le persone vicine e, dal punto di vista pratico, vi assiste nelle questioni legali e burocratiche. C’è un altro aspetto oggi che potrebbe addirittura significare grandi capitali oppure una grande impresa, molto ambiziosa, che dovrebbe riuscire perfettamente: stiamo parlando di Urano in trigono a Plutone. Questi sono due pianeti lenti e lontani che non possono arrivare a tutti nello stesso momento, però se siete ambiziosi, anche in amore, e volete ottenere i favori di qualcuno, datevi da fare. I figli dei nati sotto il segno del Toro, devono essere vicini ai genitori. Oggi , con questa Luna che passa in Ariete e si congiunge a Giove, formando un aspetto con Mercurio nel cielo dei Gemelli, potreste essere vincenti in affari. Forse anche con una piccola vincita al gioco! Alle ore 11.14 di stamattina, il Cancro entra nella sua stagione, da tutti i punti di vista. Non sarà oggi però il culmine del vostro benessere, perché avete una Luna talmente aggressiva che è meglio non parlarne. Intanto, auguri di buon compleanno! Il buono di questo cielo è: promozioni in vista. Eccezionali riscontri vi attendono, nella vita pratica, nel lavoro e nella carriera. Non potete neanche immaginare, in questo momento, quanti nemici avete nel vostro lavoro.

Oroscopo Branko di oggi 21 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, martedì 21 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Partiamo con il Leone. Dovete stare attenti, perché Mercurio, pianeta del denaro, dice e non dice, promette e non promette e parla in realtà di una nuova uscita, non di un’entrata, che però voi siete in grado di fermare. Dall’altra parte, l’estate è il vostro simbolo, con questa Luna in Ariete che si congiunge a Giove e con Marte ancora là: il Leone ha fortuna in amore e anche al gioco. Il Sole ritorna a irradiare la sua luce benefica per la Vergine, nel campo che vi interessa di più in questo momento: le relazioni sociali. Non può però placare una nuova tempesta nell’ambiente familiare, dato che c’è stata, nella notte, un’ultima fase di Luna nei Pesci che avevo raccomandato di tenere sott’occhio per la salute, la famiglia e tutto il resto. Comunque, questi effetti passeranno e il Sole in Cancro è in un segno amico, specialmente per il settore degli incontri e dei viaggi, dove però siete ancora ostacolati da Mercurio che, nella salute, potrebbe disturbare la gola, le vie respiratorie e le braccia: vi sentite stanchi. Le referenze della Bilancia sono ottime e non dovete temere tanto la concorrenza, che però c’è e adesso, col Sole in Cancro, prende il volo, anche perché voi avete due nemici non da poco: Marte e Giove. Marte era definito nefasto dagli antichi astrologi, perché quando si mette d’impegno è davvero molto cattivo. È molto strano questo cielo per lo Scorpione. Voi avete un legame e un feeling con le stelle e non dovreste ascoltare nessuno, ma soltanto quella che è la vostra più grande ricchezza: il vostro intuito.

Oroscopo Branko di oggi 21 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, martedì 21 giugno 2022. Finalmente qualcosa si muove all’orizzonte per il Sagittario! Intanto il Sole lascia l’antipatica posizione in Gemelli e va in Cancro: non fa miracoli, ma voi, per qualche piccolo miracolo, anche in amore, ma soprattutto per le vostre finanze, avete Giove in Ariete. I vostri capi hanno sempre qualcosa da dire e da rimproverarvi, ma questa Luna in Ariete è meravigliosa. C’è un finale passionale, anche per i legami di vecchia data, in questo primo giorno d’estate, stagione che dovrete trascorrere con meno problemi e più sesso, come si conviene. Il Capricorno, segno invernale, non gradisce troppo la forte luce estiva, perché illumina ogni vostro pensiero nascosto e qui sta il problema: qualcuno riesce a leggervi nel cuore, nei pensieri, in ogni angolo. Sono poche le cose che si riescono a nascondere, quando il Sole è in opposizione in Cancro. Il buon senso, per oggi, perché la Luna è davvero pessima, è la difesa migliore, in questo periodo di incertezze. Oggi è veramente un nuovo giorno per l’Acquario: bisogna essere ancora cauti nelle certe previsioni, soprattutto nell’ambito della casa, ma allo stesso la posizione del Sole in Cancro ci consente di prevedere ottime novità nei vostri affari, grazie a Mercurio in Gemelli, che in quella posizione è anche un po’ “ladro” e nel campo della fortuna è il massimo, perché potete “rubare” delle idee e farle vostre. Inizia la bella stagione per i Pesci: superate le seccature che avete avuto e avrete. Quel Marte, quando sarà in Gemelli, da agosto fino al 20 di marzo del 2023, sarà il leit motiv dell’anno, perché creerà un sacco di problemi a tutti. Oggi fate finta che tutto vada bene e poi forse andrà bene per davvero.

