Oroscopo Branko oggi 21 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci…

Oroscopo Branko di oggi 21 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, sabato 21 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Avventuriamoci insieme alla scoperta delle previsioni per i 12 segni zodiacali divulgate dall’astrologo per mezzo dei microfoni dell’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete questo è un buon sabato. Siete chiamati tutti alla prova nel campo del lavoro: fate uno sforzo perché le stelle dicono che potreste guadagnare. La professione e gli affari offrono tante possibilità. Questi ultimi riprendono dopo essersi visti bloccati a lungo per questioni mediche prima e per questioni legate alla situazione internazionale poi. Toro: nelle coppie non mancano ripicche, ma la vita sentimentale è in fioritura. La cosa bella per l’amore è il Sole in Gemelli e Urano, che ha un buon rapporto con la s*ssualità, e Giove. Ci sarà qualche piccolo problema con Marte quando andrà in Ariete. Secondo la tradizione, quando Marte transita nel segno che vi precede indica nemici, potrebbero essere dei concorrenti. Avete una grande passione maschile, che conferma l’uomo Toro come migliore amante dello zodiaco. Siete disturbati dalla Luna. Per i Gemelli è iniziato il mese più importante dell’anno: con l’arrivo del Sole e della Luna in Acquario si dà inizio al vostro vero 2022. Avrete ancora davanti grandi battaglie, che voi vincerete. Da oggi e fino al 20 marzo 2023 sarete protagonisti. Infine, il Cancro: Sole in Gemelli significa che il vostro anno zodiacale si avvia verso una conclusione e tra un mese inizierà la vostra stagione preferita, l’estate. Siete davanti a una nuova frontiera, anche perché l’inizio sarà combattivo. Marte in Ariete vi chiede di essere più combattivi nel lavoro. Nell’ambiente dove voi vi trovate a svolgere l’attività ci saranno lotte. Rinunciate a quello che non serve veramente a raggiungere successo e felicità. Vi sentirete stanchi, ma gli stimoli vi danno energia. La Luna è bella e avrete notti di passione.

Oroscopo Branko di oggi 21 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Cosa riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo sabato 21 maggio, ai nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione? Partiamo dal Leone: questo segno ha un feeling con i Gemelli, perché voi siete il Sole mentre i Gemelli sono governati da Mercurio, il pianeta più vicino al Sole. Se uno nasce Leone, può avere Mercurio nei Gemelli. Siete troppo legati a Mercurio e oggi vi porta possibilità di creare intese professionali forti. Venere è briosa e renderà tutto divertente, Mercurio vi aiuta e dice che siete vicini a una trattativa e a una firma importante. Attenti alle ossa. Vergine: l’ansia è uno stato d’animo che conoscete, rischiate di andare oltre e il Sole vi darà fastidio. State calmi perché la Luna oggi è buona, ma poi andrà nel segno dei Pesci dove sarà in ultimo quarto. Reagite se sono toccati gli interessi che vi stanno a cuore. Non abbiate paura di chiudere rapporti. Capitolo Bilancia: momento importante e anche indimenticabile, per l’amore soprattutto. Gli affari si presentano senza particolare fatica. Avete deciso di non giocare più, ma non in amore, bensì nel lavoro e con certi collaboratori e persone con cui vi trovate in disaccordo. Spazio ora ai nati Scorpione: senza Sole in opposizione è un grande passo in avanti, resta però in Urano, per cui ci saranno tensioni particolari, ma scontri anche con sconosciuti. Non litigate mai con loro, perché siete nervosi e potreste non trattenere tutta la rabbia. Ma gli altri vi sopportano? Rilassatevi.

Oroscopo Branko di oggi 21 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, sabato 21 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Sagittario: giorni non tranquilli, perché ci sarà una fase più delicata e meno stancante, quella dell’ultimo quarto dei Gemelli in Pesci. Se c’è qualcuno che non ha affrontato le questioni di convivenza è tempo di farlo. Questo vi dice il Sole: date importanza alle relazioni strette di sempre. Se rientra tra queste anche il matrimonio, occupatevi dell’amore. Per i nati sotto il segno del Capricorno, invece, Sole in Gemelli illumina il mondo del lavoro, le ricerche e lo studio. I campi della vostra attività contano su influssi speciali e questa vi chiede di essere più presenti. Da oggi fino al 2 giugno avvocati e medici saranno il vostro gruppo di amici, dovrete avere un clan. Certe fortune capitano solo a voi: buoni esiti di cure mediche. L’Acquario si trova a vivere amori nuovi, teneri e anche dolci. Donne Acquario, se persino Venere ha pianto qualche volta per amore, non meravigliatevi se avete scocciature. Ora Sole vi porterà un amore serio e valido. La stessa cosa poi potrà capitare anche agli uomini Acquario. Oggi cercate di sistemarvi: un abito nuovo, scarpe nuove e capelli in ordine. Badate che le scarpe abbiano suole di cuoio. Concludiamo con i Pesci: Urano è sempre dalla vostra parte ed è una cosa importante, poiché favorisce gli incontri con persone vicine e sulle questioni finanziarie. Mercurio oggi, però, risulta distratto: lasciate gli argomenti in Luna ultimo quarto, però ricordatevi che Urano può propiziare un incontro non cercato che arriva come una pioggia di maggio.

