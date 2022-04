Oroscopo Branko oggi 22 aprile 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro e…

Oroscopo Branko di oggi 22 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle secondo l’oroscopo Branko per la giornata di oggi, venerdì 22 aprile 2022? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per i 12 segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. La giornata dell’Ariete sarà molto bella, ma la Luna che si trova in Capricorno batte un po’ contro. Ecco che si spiega la vostra agitazione. Dite ai vostri avversari di tenere presente che l’Ariete non ha ancora iniziato sul serio la sua corsa verso il successo. Cautela per la salute, che è sempre importante quando la Luna è nel Capricorno. Questa Luna fa il trigono con il cielo del Toro e forma da sola cinque contatti diretti con altri pianeti e sono tutti positivi. Contattate persone che vi servono per gli affari e preparatevi per i cambiamenti. Siete fortunati in amore con un Marte sensuale e una Venere che vi fanno capire che l’amore vi appartiene. La Luna in Capricorno dà ai Gemelli la spinta per vincere ed esalta il vostro dono più grande, la parola. In amore i vostri punti di forza sono gli occhi. Situazione critica sul lavoro per il Cancro. L’assenza di una persona del vostro ambiente però potrebbe portare vantaggi numerosi. Se vi trovate in posti diversi troverete però amore e amicizia.

Oroscopo Branko di oggi 22 aprile 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo venerdì 22 aprile per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Per il Leone il settore della vita pratica, lavoro e affari, è sottoposto all’innovazione data dall’influsso di Plutone, che premia le scelte più radicali. Oggi Plutone ha vicina la Luna in Capricorno. Dedicate più tempo alla vostra salute e al vostro amore. E per quanto riguarda la Vergine? I vostri affari e le ricerche sono illuminate dal Toro. Non tutte le decisioni però andranno prese oggi. Il vostro fisico poi è contrastato da Marte in opposizione e il vostro fegato non giova da questo Giove. La Bilancia oggi deve stare in posizione difensiva per la Luna in Capricorno. Attenzione ai confronti professionali diretti, non vale la pena di rovinare delle occasioni di successo perdendosi in sterili dibattiti. Lo Scorpione, invece, può fidarsi della Luna in Capricorno. Con questa Luna favorite le cure mediche. La Luna esalta anche i sentimenti.

Oroscopo Branko di oggi 22 aprile 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, venerdì 22 aprile, con gli ultimi segni. Giove aiuta il Sagittario a trovare le cose utili nel lavoro ma dovete tenere conto della tipologia di persone che vi si avvicinano. Attenti nelle nuove imprese. La Luna nel segno del Capricorno saluta questo mese di aprile un po’ pazzo per le vostre emozioni e non solo. Ma siete riusciti a farla franca. Questa Luna è amore, transita libra nel vostro segno e non forma nemmeno un aspetto negativo. La vostra fatica di oggi dipende dalle tantissime responsabilità che sono arrivate. Da quando l’Acquario ha Saturno nel cielo la vita è un esame continuo. Se non ve ne siete accorti ve ne accorgerete con l’arrivo della Luna, che vi dà la possibilità di iniziare cose nuove. Le previsioni per i Pesci sono ottime perché quando si è innamorati tutto è possibile. Fino al 2 maggio nel cielo avrete Venere e fino alla sera del 10 maggio avrete il pianeta Giove. Il 24 anche Marte vi lascia e va in Ariete. In questo periodo, per voi tante saranno le possibilità. Sarete fortunati in amore e in affari.

