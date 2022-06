Oroscopo Branko oggi 22 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 22 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete il solstizio d’estate porta il Sole in Cancro, che significa: famiglia, figli, parenti stretti. Un mese con tanti impegni nuovi e situazioni del passato in sospeso. Ci saranno frequenti lotte per il successo. Avete però un grande privilegio rispetto agli altri segni: Marte, il vostro grande guerriero padrone, non sarà mai negativo fino al 20 marzo del 2023. Non è un evento qualsiasi questo, come avere anche Giove, Saturno Urano e Mercurio dalla vostra parte. Il campo in cui il Toro primeggia è quello degli immobili: in tutto lo zodiaco siete coloro che posseggono più proprietà, perché voi siete bravi in tutto, ma alzate alta la bandiera dell’amore. Per quasi tutto il giorno, questa Luna sarà con i Gemelli congiunta a Marte. In astrologia, questo rappresenta un grande trasporto fisico, erotico, sessuale. Il femminile e il maschile si incontrano e dato che Venere bussa alle vostre porte, con Mercurio già presente nel segno, oggi potreste raggiungere vette di felicità. Tanti auguri Cancro! Finalmente è arrivata la stagione che cercate tutto l’anno. Questo 2022 per voi resterà nei vostri ricordi come un anno particolare. Finora non c’è stato nulla di che, nemmeno per gli altri segni, ma voi, rispetto ad altri, siete un segno d’acqua e sapete “navigare” e anche “nuotare” per tirarvi fuori dai problemi. Siete un po’ esagerati, questo è il vostro problema.

Oroscopo Branko oggi 21 giugno 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro...

Oroscopo Branko di oggi 22 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, mercoledì 22 giugno 2022. Il Leone dovrebbe trasferirsi al mare, anche se in questo momento forse dovete starne ancora lontani per gli impegni. Chiedete più passionalità al vostro partner: lo dice la Luna che si congiunge a Marte, il femminile e il maschile che si incontrano. Mercurio in Gemelli non consente alla Vergine di iniziare quest’estate in santa pace. Forse siete voi troppo indaffarati o non vi sentite molto bene, oppure ancora sono gli altri che vi impegnano. Dovrete attendere mezzogiorno di domani, quando la Luna andrà in Toro, per avere un aspetto più concreto. Non ci sono tanti pianeti che vi tengono sotto pressione. Questo Mercurio in Gemelli è un po’ “ballerino”, ma alla fine Giove sistema tutto. C’è trepida attesa per il passaggio di Marte in Toro, perché per la Bilancia, così penalizzata da Marte e Giove in Ariete, i primi sei mesi dell’anno non sono stati belli, nemmeno in amore. Ci saranno anche delle lune piuttosto impegnative, come il 29, con la Luna nuova in Cancro. Preparatevi per qualcosa di nuovo ed eliminate ciò che ostacola il vostro cammino. Per l’amore e il sesso, ritrovate il gusto delle attrazioni un po’ folli. Fotografia di questo primo mese dell’estate dello Scorpione: Sole in Cancro, Mercurio in Cancro (dopo la Luna nuova) e Venere in Gemelli che sarà buona, ma purtroppo però a un certo punto avrete Marte in opposizione e Saturno in aspetto critico. Tuttavia, c’è questo Nettuno molto romantico, mentre Urano è imbestialito. Se pensate a un acquisto di una casa, optate per qualcosa al mare, visto questo Nettuno che vi ama così tanto.

Oroscopo Branko oggi 20 giugno 2022/ Previsioni per i 12 segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 22 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 22 giugno 2022. Per il Sagittario la Luna in Ariete e congiunta a Marte, nel punto più alto del vostro segno. Nei primi sei mesi non avete dato quello spirito d’avventura al vostro rapporto, eravate distratti da cose negative. Ma voi che siete così girovaghi e amate i viaggi, programmate un’estate passionale e carnale, perché è quello di cui avete bisogno, almeno fino a quando Marte non entrerà nei Gemelli. L’estate del Capricorno è iniziata col Sole in opposizione ma altre opposizioni non ce ne sono. La Luna nuova il 29, però, sarà nuovamente lì a stimolare le collaborazioni: sono mesi che avete problemi con questo, perché per quanto siate intelligenti, le collaborazioni le sbagliate clamorosamente. L’amore vero, non ha nessuna paura di Marte e Luna uniti contro di voi. Conquiste sentimentali e passionali per l’Acquario, che inizia quest’estate alla grande: Venere andrà in Gemelli e Marte è ancora appassionato in Ariete. Quest’ultimo ancora per poco, perché poi sarà (per un breve periodo perché poi sarà di nuovo grande), nemico nel segno del Toro. In previsioni di altri influssi in luglio, evitate di buttarvi con il primo o la prima che capita, soltanto perché vi lusinga. Quest’estate i Pesci, come nel film “Improvvisamente l’estate scorsa” con Elisabeth Taylor, sono ancora soli, ma cadrete improvvisamente nella rete della passione.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 17 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA