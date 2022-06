Oroscopo Branko oggi 23 giugno 2022/ Le previsioni per tutti i 12 segni

Oroscopo Branko di oggi 23 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 23 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Aumentanogli avversari professionali dell’Ariete. Preparatevi per un periodo di asprezze nell’ambiente di lavoro: le vostre idee rivoluzionarie fanno paura anche alle persone che sono in alto. Certamente sapete reagire, ma con questo cambio del Sole, è meglio stare un po’ calmi. In giornata avrete un aspetto astrale che può farvi vincere una nuova o più alta posizione professionale: Marte in Ariete, 21° grado, e Saturno in Acquario. Marte vi dà la giusta energia e Saturno vi dà la necessaria costanza, che non sempre avete, nel portare avanti il vostro progetto. I nati sotto il segno del Toro sono prigionieri felici di un grande amore: così dice questa Luna che sta arrivando nel segno. Venere vi sta lasciando però, perché andrà in Gemelli a mezzanotte, ma in ogni caso la Luna nel vostro segno avrà un bell’aspetto con il Sole. Sta nascendo un fortunato influsso per le vostre finanze. Venere che arriva nel segno dei Gemelli: una Venere che vi darà molto perché entrerà subito in aspetto con Marte in Ariete, con Giove in Ariete, ma soprattutto, per i vostri affari e il vostro lavoro, in aspetto con Saturno. Questa è veramente una bella posizione che favorisce tutte le attività dei Gemelli, da quelle scientifiche, pratiche e finanziarie, fino a quelle artistiche e quelle in cui bisogna parlare molto, come nel giornalismo, nella televisione e così via. Approfittate di questa Venere con Saturno, soprattutto per instaurare una nuova relazione, se siete soli. Il Cancro ha in opposizione Plutone nel campo delle collaborazioni e del matrimonio, quindi ci potrebbero essere delle tensioni con le persone vicine. Per gli incontri nuovi si dice che “gli opposti si attraggono”, ma dopo cosa succede? Voi siete degli esperti in queste opposizioni, perché come pochi altri segni voi sapete sbagliare con tanta allegria e incoscienza. Per fortuna che la Luna cambia in giornata.

Oroscopo Branko di oggi 23 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, giovedì 23 giugno 2022. Cosa dicono le stelle per il Leone? Ginocchia, polsi, muscoli, sono i punti in cui si dirige questo Saturno. Ci vuole cautela perché Marte presto sarà in Toro. Durante i viaggi, incontri eccellenti: c’è anche un nuovo sportello aperto per il vostro amore. C’è una voglia di lotta e quando il Leone ritrova questo gusto della lotta, vince ancora prima di iniziare. Allontanatevi però dalle persone che vi opprimono. Rispetto ai giorni passati i nati sotto il segno della Vergine sono più elastici: non per niente il Sole è nel segno amico del Cancro. Non c’è pace nel matrimonio della Vergine, ma ci sono Giove, Plutone, Marte e Urano: tutti a favore e questi quattro sono esperti delle seduzioni, delle conquiste e degli assalti a qualche piccolo cuore indifeso. E la Bilancia? Datevi da fare! Possono togliervi tutto, ma non l’amore. Le notti dello Scorpione sono illuminate dalla luce rossa di Marte, così positivo in Ariete, e questo Sole in Cancro che dà invece riflessi d’oro nei vostri occhi indagatori. Preparatevi per la Luna nuova del 29 che porterà importantissime occasioni per i vostri affari.

Oroscopo Branko di oggi 23 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, giovedì 23 giugno 2022. Il Sagittario cerca la stabilità, a volte la trova, ma poi si fissa su delle cose che sarebbe meglio lasciar stare. Molto interessante, questa giornata, per lavoro, investimenti e attività in casa. Inoltre è molto eccitante e avventurosa. Venere passa in opposizione e inizia a provocarvi: vuole valutare il vostro potenziale erotico. Sta arrivando una Luna – 29 giugno – abbastanza stressante per le collaborazioni del Capricorno, soprattutto nell’ambito delle collaborazioni e del matrimonio, in cui ci sarà qualcosa da chiarire. Le stelle seguono un loro calendario e pensano al lavoro, al successo e al guadagno anche nei giorni di festa. Conquiste interessanti per l’Acquario: difficile dire se queste calde relazioni, che saranno provocate da Venere, Marte, Giove e Saturno, avranno un futuro. Divertitevi in ogni caso! Cosa faranno i Pesci con questa Venere in Gemelli? Vi rende molto nervosi e si accanisce un po’ sulla famiglia, nei rapporti con i figli. Quando la Luna sarà strana, quindi, potrebbero nascere delle discussioni. Potrebbe però oggi accadere, grazie alla Luna che va nel segno amico Toro, una soddisfazione morale o una gratifica finanziaria che vi tira su e calma un po’ i vostri nervi sempre agitati.

