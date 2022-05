Oroscopo Branko oggi 23 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 23 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, lunedì 23 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. L’orgoglio e la testardaggine impediscono all’Ariete di chinare la testa, ma se volete chiedere scusa o amore fatelo con questa Luna. Transiti ottimi per fare investimenti, anche in terreni e in posti lontani. Mercurio batte proprio su soldi e investimenti. Se volete qualcosa in amore datevi da fare entro mercoledì 25, perché il 28 Venere andrà in Toro. Cosa aspettate per buttare nel fuoco le vecchie situazioni che non hanno più motivo di esistere? Per il Toro la via del successo è illuminata proprio dalla Luna calante in Pesci. Una Luna giusta vi aiuta a fare cose che gli altri non possono vedere. I rapporti con le istituzioni sono vulnerabili e Mercurio fino al 13 giugno sarà nel segno e vi sarà possibilità di guadagnare in tutta la settimana. Fatevi avanti. Favoriti i viaggi e gli incontri e l’amore. Per i Gemelli ci saranno piccoli o grandi intoppi, dipende da persona a persona. Significa che qualcosa si sta per concludere. Al lavoro ci sono dei cambi al vertice o voi stessi state cercando cambiamenti. Snervante la Luna in ultimo quarto in congiunzione con Marte. Il Cancro deve cercare di liberarsi dal passato. Avete a disposizione stelle che favoriscono gli affari e il lavoro. Vi trovate di fronte a una nuova frontiera. Osate di più e alla bravura aggiungete anche la fantasia. Maggio si conclude con Venere positiva ma poi arriva Marte.

Oroscopo Branko, domenica 22 maggio 2022/ Nuovi progetti per il Cancro e...

Oroscopo Branko di oggi 23 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo lunedì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: le preoccupazioni pratiche non devono condizionarvi così tanto. Cercate una volta per tutte di distinguere e separare la vostra vita privata da quello che vi dà il mondo esterno. Per questo è più difficile stare in questa situazione anche se sarà proprio questa ad aprire una nuova via. La Vergine, solida e riflessiva, trasmette sicurezza e pace interiore. Non oggi però con l’ultimo quarto in Pesci. Avete questa speciale qualità: trasmettete un po’ la vostra agitazione agli altri. Mercurio parla di generosi influssi sulla sfera materiale, dovete solo aspettare. Per la Bilancia la Luna è nel campo della salute e dà una sensazione di debolezza e di stress, attenti ai sogni perché potrebbero essere incubi. Siete agitati e quando capita non riuscite a tirare fuori le vostre capacità. Oggi relax. Mercurio è buono per un viaggio, specialmente se si tratta di una vacanza. Vivete con piacere le cose della vita. Lo Scorpione, con la Luna in ultimo quarto, deve pensare a cambiare e fare qualcosa. Se ci sono proposte, affrontatele subito a tu per tu con le persone con cui si dovrà avviare un lavoro o un affare. Nuove aperture e incontri. Vi trovate in un momento caldo.

Oroscopo Branko oggi 21 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci…

Oroscopo Branko di oggi 23 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, lunedì 23 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Marte saluterà il Sagittario mercoledì 25 maggio e andrà in Ariete Giugno è il mese dei parti e dei matrimoni e Venere in Ariete con Giove vi rende davvero protetti. Tutto non si può fare ma cercate di avere dei progetti. Non iniziate niente oggi però, la Luna ultimo quarto non è adatta. Per il Capricorno la Luna è buona per le attività, evitate gli eccessi alimentari e dovete risparmiare le energie fisiche che saranno consumate da Marte. L’amore deve tornare a essere più vivo Adesso avrete soldi con Mercurio in Toro. Come sta andando il mese di maggio per l’Acquario? Avete trovato l’amore? Forse volete andare su Marte, ma ora avete Saturno nel segno. Ora vi sembra di sapere tutto ma in realtà non sapete niente. Mettete da parte il cellulare e mettetevi in ascolto. L’amore bello si fa ancora e si farà sempre come una volta. E i Pesci? Tutte le persone di successo soffrono di stress, voi per primi. Ci vuole relax. Siamo all’inizio del Sole in Gemelli, ultimo settore della vostra casa. Ultimo quarto di Luna, fase impegnativa per la vita e per le persone vicine. Qualcosa si trasforma ma ora avete a disposizione una nuova forza, Marte, Urano e Mercurio tornato in Toro.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 20- 26 maggio/ Via alla stagione dei Gemelli, Toro stanco

© RIPRODUZIONE RISERVATA