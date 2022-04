Oroscopo Branko oggi 24 aprile/ Previsioni per la Bilancia, Capricorno, Acquario e…

Oroscopo Branko oggi domenica 24 aprile 2022

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko? Chi tra i dodici segni zodiacali riuscirà ad avere una giornata all’insegna del relax e a godersi alla meglio il ponte del 25 aprile? Per rispondere a tutte queste domande viene in soccorso di tutti l’oroscopo di Branko divulgato, come tutte le mattine, dall’emittente radiofonica RDS. Per i nati sotto il segno della Bilancia la Luna in Acquario esercita una certa importanza per quanto riguarda l’amore ma soprattutto per la famiglia: figli, genitori o una cara amica, per esempio. L’influsso è utile per fare una seria verifica delle relazioni che e delle situazioni che si sono presentate dall’inizio di questo anno.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione invece, la l’ultimo quarto lunare è la fase conosciuta come la meno sentimentale, perché diventa severa per la famiglia, discute il matrimonio e si interessa dell’andamento economico. Il mese del Toro è sempre il periodo dell’inventario: il consiglio dell’astrologo dunque è quello di chiarire tutto subito, così da avere meno problemi con la Luna nuova del 30 aprile. I nati sotto il segno del Sagittario secondo le stelle avranno successo, affari e occasioni per creare una nuova carriera e una nuova possibilità. L’ultimo quarto di questa Luna stimola in maniera efficace le idee di questo segno e la sua voglia di raggiungere i propri obiettivi. Il consiglio dell’astrologo è quello di non farsi coinvolgere troppo dalle discussioni in casa con i figli adulti.

Oroscopo Branko oggi 24 aprile 2022: Novità per i pesci

Secondo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, 24 aprile 2022, i nati sotto il segno del Capricorno dovranno pensare soprattutto a questioni burocratiche e legali e nel campo dei beni immobili questo segno sarà sempre il favoriti. Per quanto riguarda l’amore, soprattutto per le donne del Capricorno, visto questo Giove ricco e Mercurio in Toro, più Urano e Plutone, è previsto un amante facoltoso. Per i nati sotto il segno dell’Acquario oggi ci saranno nuove possibilità professionali e aperture anche nel campo della famiglia. Per questo segno zodiacale il mese di aprile è iniziato con una luna molto favorevole e si concluderà con l’ultimo quarto di luna nel loro segno. I due cambi lunari così potenti suggeriscono all’astrologo che quello che sembra un problema in arrivo verrà risolto con il nuovo transito lunare.

La domenica per i nati sotto il segno dei Pesci sarà all’insegna del cuore e dei sentimenti. Questo segno zodiacale riuscirà in tutte le relazioni personali, sociali e negli affari grazie ad una nota affettuosa che aiuterà questo segno ad ottenere appoggi e sostegni. Il consiglio dell’astrologo a questo segno zodiacale è quello di prepararsi per la prossima settimana, quando avrà una concentrazione, in anteprima, di tutti i profumi di maggio.











