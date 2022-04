Oroscopo Branko oggi 24 aprile/ Previsioni per l’Ariete, Cancro, Leone, Gemelli e…

Come sarà la giornata di oggi, domenica 24 aprile per tutti i dodici segni zodiacali? Chi tra di loro avrà una giornata all’insegna del relax e del divertimento e chi, invece, dovrà aspettare tempi migliori per intraprendere nuove strade in amore e sul lavoro? A rispondere a queste domande ci pensa l’oroscopo di Branko che, come ogni mattina, viene diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete questa Luna è la salvezza ed è quanto di meglio questo segno zodiacale possa sperare. La Luna è in aspetto ottimo con Saturno che, per l’Ariete, diventa importante per la professione, per gli affari e anche per la famiglia. Da questo momento in poi, le lune per il segno dell’Ariete saranno molto portate verso l’amore, perché il 2 di Maggio arriva Venere. Oggi sarà una domenica di primavera in cui nulla sarà più importante delle emozioni.

Oroscopo Branko oggi 24 aprile/ Previsioni per la Bilancia, Capricorno, Acquario e...

I nati sotto il segno del Toro invece dovrà fare i conti con la Luna in Acquario e che subirà ancora alcuni cambiamenti. Il consiglio dell’astrologo a tutti i nati sotto questo segno zodiacale è quello di rimandare tutti gli incontri e gli scontri a lunedì quando la Luna sarà in Pesci. Inoltre, secondo l‘oroscopo di Branko sarebbe conveniente per tutti i Toro iniziare a programmare qualcosa per la Luna nuova, prevista il 30 di aprile.

Oroscopo Branko 23 aprile 2022/ Fortuna per il Capricorno, Toro amore al top!

Oroscopo Branko: Nessun riposo per la Vergine

Secondo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi i nati sotto il segno dei Gemelli avranno ben presto un po’ di fortuna. Marte negativo da una bella spinta a questo segno zodiacale. Per tutti i Gemelli i tempi sono maturi per iniziare ad organizzare qualcosa di importante, come nuove collaborazioni per il mese di maggio. L’astrologo consiglia a tutti i nati sotto questo segno zodiacale di essere ambiziosi e di credere nei sogni perchè un loro desiderio presto diventerà realtà a partire dal 21 maggio. I nati sotto il segno del Cancro riusciranno nei prossimi giorni a mettere in risalto la loro intelligenza grazie alla presenza della Luna nel loro segno. Nella giornata di oggi però il consiglio dell’astrologo è quello di concedersi un po’ di relax a causa delle stelle che indeboliscono la loro resistenza e possono esporli a raffreddamenti primaverili.

Oroscopo Branko oggi 22 aprile 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro e…

La luna in Acquario per i nati sotto il segno del Leone parla di collaborazioni e per questo segno sarà quella per eccellenza: il matrimonio. La giornata di oggi sarà utile per mettere in ordine le questioni pratiche. Per quanto riguarda l’amore questo segno dovrà attendere ancora un po’: il mese di maggio sarà fondamentale per far sbocciare nuove relazioni. Nonostante queste siano giornate di festa i nati sotto il segno della Vergine dovranno lavorare molto grazie a Saturno in una posizione ottimale per il loro lavoro. Sul lato sentimentale, per questo segno cresce l’attaccamento alla persona cara e aumentano gli influssi passionali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA