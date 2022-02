Oroscopo Branko oggi 24 febbraio 2022/ Le previsioni per Leone, Vergine, Gemelli, Cancro, Toro, Ariete

Oroscopo Branko oggi 24 febbraio 2022: Ariete, Toro, Leone, Vergine, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di oggi, giovedì 24 febbraio, nelle previsioni dell’oroscopo Branko? Il celebre astrologo condivide le previsioni dell’oroscopo e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata su RDS. La Luna in Sagittario, segno di fuoco, non può che essere positiva per l’Ariete. In questo periodo siete molto influenzati dalla Luna, così si spiegano questi stati d’animo che cambiano, questa variabilità che riscontrate anche sul lavoro. Ma la protezione di Mercurio e Saturno, che incidono sul lavoro, è notevole. Concluderete la stagione invernale con una soddisfazione. In marzo avrete un Marte e una Venere eccezionale, dopo il giorno 6 saranno in Acquario accanto a Saturno. La Luna odierna in ottava casa, quella dei ricordi e delle speranze non realizzate, non è tranquilla per il Toro. Attenti a non dire troppo nel vostro lavoro. Non dovete essere precipitosi nemmeno nelle iniziative di affari: il settore dei soldi potrebbe avere qualche problema con Mercurio in Acquario. Sta nascendo qualcosa di nuovo nelle collaborazioni. Siete riscaldati dall’amore, vi sorprenderà sapere quanto siete amati.

Gemelli e Cancro, che giornata sarà secondo le previsioni dell’ Oroscopo Branko oggi 24 febbraio 2022?

I Gemelli, secondo l’oroscopo Branko, non si sono ancora ripresi dalla Luna in Vergine e adesso devo affrontare un’altra Luna molto difficile: Meglio non iniziare niente sotto l’ultimo quarto di Luna. State attenti nelle decisioni e nei cambiamenti, sarebbe meglio rimandare. Se volete chiudere l’inverno con il successo, che è scritto nel vostro cielo, aspettate il momento giusto. La Luna, invece, è importante per l’attività e la salute del Cancro. Questa Luna potrebbe darvi sollievo ma anche richiamare l’attenzione sul benessere fisico e psicologico. Nel vostro cielo astrale c’è una scia luminosa iniziata con Giove e poi con il Sole in Pesci che indica la strada da seguire in affari e nella professione. La Luna in ultimo quarto per voi è positiva.

Oroscopo Branko oggi 24 febbraio 2022: Leone e Vergine

Per il Leone è un giorno irrequieto e stressante sotto ogni punto di vista non si può mai sapere cosa toccherà la Luna quando si trova in guerra con Nettuno, Sole e Giove. Chiedetevi cosa avete da temere dagli altri. Non tutte le opinioni diverse dalla vostra sono offese. Le stelle cercano di aiutarvi nel lavoro. Secondo l’oroscopo Branko il mese dei Pesci porta sempre qualche cambiamento profondo per la Vergine, nelle collaborazione e nei rapporti stretti. Questi cambiamenti sono inevitabili durante le quattro fasi lunari. Oggi abbiamo l’ultimo quarto in Sagittario: non è una fase positiva, perché incide anche psicologicamente rendendovi di cattivo umore e poco “battaglieri”. Non vi farà male un attimo di solitudine: concentratevi su voi stessi.

