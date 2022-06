Oroscopo Branko oggi 24 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 24 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 24 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete sono tanti i fenomeni del cielo di questo ultimo weekend di giugno. Siete così desiderati e amati, con anche Venere in Gemelli che vi sta provocando dolcemente e teneramente e vi rende un po’ bambini. Coinvolti in un ritmo frenetico, trascinerete con voi anche le persone con cui siete in contatto per lavoro e affari, i quali, in questo venerdì funzionano alla grande. C’è anche voglia di conoscere posti e gente nuova. La Luna è con il Toro e si congiunge a Urano. Oggi per fortuna la Luna non è in diretto contatto con Saturno, ma certamente con Urano bisogna stare un po’ attenti. Affidate le vostre emozioni alla Luna, in questa notte magica di San Giovanni. I Gemelli hanno sempre qualche problema con quel Nettuno in Pesci, soprattutto perché adesso Venere avrà questa quadratura: questa posizione, nella salute, indica cellulite, obesità e i reni. La Luna è in Toro e fra poco sarà da voi con un rialzo della passione amorosa, grazie a questa bella Venere nel vostro cielo. Un venerdì davvero molto interessante! Approfittate di questo periodo. Qualche fastidio per il Cancro: in questo fine settimana cercare di riposarvi e recarvi in qualche centro termale.

Oroscopo Branko di oggi 24 giugno 2022: come andrà la giornata per Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, venerdì 24 giugno 2022. Per la Vergine abbiamo Mercurio e Venere in Gemelli, in Cancro il 29 ci sarà una Luna nuova e potrete sollecitare qualche conoscenza per il vostro lavoro e la vostra attività, ma è anche molto buona questa lontana Luna in Toro, soprattutto per viaggiare. Dato che ci sono delle situazioni abbastanza pesanti per voi, riuscite andare in qualche luogo per svagarvi, per conoscere gente nuova, anche per il vostro lavoro? In questo momento, cercate di connettervi con il vostro mondo interiore, dando più spazio alle vostre emozioni. Questa Luna in Toro cambia qualcosa per la Bilancia: non è faticosa, aiuta a pensare, è abbastanza concreta. Oggi stesso potrete raggiungere qualche bella isola, regno di Nettuno, dove lo spirito della Bilancia riesce a volare libero. Il cuore diventa più leggero e non perderete nulla, se spostate iniziative e appuntamenti a lunedì. Ricordate che questa Venere può far sentire la sua fortuna ovunque, in ogni caso. Il lavoro prosegue bene per lo Scorpione, nonostante il momento difficile nel mondo che proseguirà a lungo, purtroppo. Muoviti un po’ più leggero, nascondi questa rabbia e antipatia che nutri per qualcuno del tuo ambiente, ma non ti devi sentire come un genio incompreso, perché nessuno di noi lo è.

Oroscopo Branko di oggi 24 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, venerdì 24 giugno 2022. Luna costruttiva per il Sagittario, ma dovete staccare un po’ la spina, perché con Mercurio e Venere in Gemelli, e presto anche la Luna, è meglio non rischiare. Dato che anche voi come nemici non scherzate, con quel Nettuno in Pesci, Giove e Saturno sono due grandi alleati e non bisogna avere quest’ansia di primeggiare, ansia di essere sempre in copertina e sotto i riflettori. Questi transiti sprigionano un’energia, un entusiasmo e una creatività a cui voi dovrete rispondere. Mai come in questo inizio dell’estate il Capricorno desidera andare in vacanza. L’Acquario deve cominciare a mettere a posto la sua situazione sentimentale. L’estate avrà anche un Marte aggressivo e bisogna prepararsi prima. Con quella Venere voi guadagnerete ciò che volete, anche i soldi. Dove saranno i Pesci in questa notte di San Giovanni?

