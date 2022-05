Oroscopo Branko oggi 24 maggio 2022/ Previsioni per i 12 segni: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 24 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, martedì 24 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. C’è qualcosa di interessante nell’aria per l’Ariete: Marte, il vostro pianeta guida, arriva finalmente da voi. Domani mattina sarete già in sua compagnia. Prima di Marte entra nel segno la Luna che si congiunge a Venere e Giove. Ci sarà grande forza di immaginazione, data da questa Luna in ultimo quarto in Pesci. Farete conquiste che non saranno soltanto un’avventura e ci sono figli in vista per le giovani coppie. Il Toro si trova in una posizione di forza rispetto alle persone vicine. Fate capire con chiarezza dove volete arrivare nella vostra carriera. Luna eccitante per l’amore in aspetto con Plutone e Urano. Ci saranno avventure per voi ed emozioni che proverete nei viaggi. Se cercherete un socio in affari sarà senz’altro Pesci. Forte la pressione di Nettuno sui Gemelli: ci vuole cautela con i macchinari e con le sostanze infiammabili. Raggio negativo di Marte. Non potete mai essere sereni e tranquilli con questo pianeta. Attenti però agli arti inferiori, perché siete ancora sotto la pressione dell’ultimo quarto. Fase significativa per il successo e conferma le conquiste dei primi mesi o vi dirige verso una nuova impresa. E il Cancro: Quando la Luna è così buona come ieri e oggi la vita sempre più facile. La Luna ancora in Pesci è in una fase che si unisce a Mercurio e Marte positivi. Incontri utili e viaggi felici. Partendo per affari potrete trovare l’amore. Ultimo giorno di Marte amico perché quando andrà in Ariete dovrete stare attenti.

Oroscopo Branko di oggi 24 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo martedì 24 maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: Marte in Ariete è ottimo per voi. Anche se siete voi il re dello zodiaco in questi primi mesi del 2022 non avete potuto esercitare tutta la vostra autorità. L’ultimo quarto di Luna in Pesci offre la possibilità di avere la svolta del momento. Ci vuole relax, poi arriverà la Luna in Ariete e avrete solo per voi un bel momento di fortuna. Per la Vergine l’entrata della Luna e Marte in Ariete è ottima, soprattutto perché il pianeta Marte esce dall’opposizione. Ariete rappresenta per voi l’ottava casa, la quale si associa ai grandi cambiamenti della vita. Il vostro destino è interessante. Oggi è meglio fare attenzione perché Marte è aggressivo. Quando Marte è in aspetto negativo non ci si può fidare, perché vi spinge verso il pericolo. Come va la vita della Bilancia? Forse siete stanchi ma per fortuna il Sole in Gemelli è fonte di energia. Avrete la guerra soprattutto nei rapporti di lavoro. Questa mattina rispondete a tutti, critici e sostenitori. Stelle attivissime tutto il giorno per lo Scorpione, le previsioni sono buone perché con Luna in Pesci che si congiunge per l’ultima volta con Marte dà forza e coraggio. In soccorso vi arriva anche la fortuna. Il regalo delle stelle oggi poi è l’amore.

Oroscopo Branko di oggi 24 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, martedì 24 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Dopo il successo ottenuto, Saturno premia il talento professionale del Sagittario, premiato per la costanza e la fatica. Oggi concentratevi su voi stessi. Questa Luna che va in Marte è una Luna che inganna e fa pensare. E il Capricorno? Luna in Pesci con Marte è mare ma quando vanno in Ariete diventa cielo e ci fa pensare alla guerra. Questi pianeti in Ariete vi obbligano ad occuparvi di voi e di tutta la famiglia. Nessuna realizzazione immediata per l’Acquario, ma la Luna che ancora cala vicino a Pesci influenza il patrimonio. Non coinvolgete gli altri per il momento perché manca l’intesa che serve per arrivare al successo. I Pesci sono un segno importante e coinvolgono tutti con il proprio oroscopo. Bello questo martedì 24 maggio. Marte al ventinovesimo grado del Pesci è con voi fino a stasera ed è in aspetto diretto con Mercurio in Toro e questo significa capacità di vincere e risveglio della vostra passionalità.

