Oroscopo Branko oggi 24 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 24 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Partiamo con l’Ariete: la più bella luna della settimana per il vostro amore sarà giovedì e venerdì quando La luna sarà in Sagittario. Domani sarà molto importante. Per il Toro Giove torna dal segno dei pesci, sarà un colpo di fortuna anche per gli affari anche perché Mercurio resta positivo. I Gemelli devono darsi da fare sotto il profilo immobiliare e legale. Venerdì 28 insofferenza in famiglia: Giove torna negativo. I nati sotto il segno del Cancro devono ascoltare il loro cuore.

Oroscopo Branko di oggi 24 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022. Per il Leone la Luna nuove nello Scorpione dà il via un mese di continuo impegno richiesto, tensioni o pensieri per una donna delle vostra famiglia. Alla Vergine si consiglia cautela nella salute. Domani ottima Luna per i vostri affari. Ore di passione grazie a Venere. Per quanto riguarda il segno della Bilancia le stelle della settimana sono incisive anche per un cambiamento rivoluzionario di alcune collaborazioni o rapporti di vecchia data. Luna in Capricorno insieme a Giove in Pesci: è questa l’occasione che lo Scorpione ha atteso. Situazione perfetta per le nuove conquiste in amore

Oroscopo Branko di oggi 24 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, lunedì 24 ottobre 2022. I nati sotto il segno del Sagittario sanno bene cosa vogliono in amore. Il segno del Capricorno deve tirare fuori il meglio del proprio carattere. Venere splendida vi manda braci e abbracci, anche Marte non vi è indifferente. Attenzione Acquario: la Luna di Scorpione cercherà di buttarvi giù in tutti i modi. I nati sotto il segno dei Pesci sono molto amati e lo serate ancora di più venerdì 28 ottobre quando torna Giove.

