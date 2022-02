Oroscopo Branko oggi 25 febbraio 2022/ Salute flop per Capricorno, Pesci una sorpresa

Oroscopo Branko 25 febbraio 2022: Capricorno, Bilancia, Sagittario, Pesci, Acquario, Scorpione

Nuovo giorno nuovo oroscopo, nell’oroscopo di Branko; quali saranno i segni che vivranno al meglio la loro giornata e per quali segni sarà meglio aspettare un periodo migliore? Secondo l’astrologo i nati sotto il segno della Bilancia avranno finalmente un momento positivo per quanto riguarda il denaro in cui potranno raccogliere i frutti economici di ciò che hanno seminato in passato.

Lo Scorpione, invece, sembra essere preso da una vecchia relazione. i nati sotto questo segno zodiacale però riceveranno una bella sorpresa sotto il profilo lavorativo. I nati sotto il segno del Sagittario hanno la luna favorevole per affrontare alcune questioni familiari rimandate per troppo tempo.

Oroscopo Branko 25 febbraio 2022: Capricorno flop salute e lavoro

L’oroscopo di Branko per la giornata di Venerdì 25 dicembre vede una giornata molto positiva per i nati sotto il segno del Capricorno che avranno un giorno molto creativo. La salute però per i nati sotto il segno del Capricorno potrebbe rivelarsi difficile e anche sul piano lavorativo ci potrebbero essere delle tensioni.

Per l’Acquario, invece, la fase lunare attuale potrebbe portare incontri spiacevoli con persone noiose che però potrebbero rivelarsi utili per gli affari. Una giornata all’insegna della grinta per i Pesci che dovranno avere molta forza nel respingere alcuni attacchi e dovranno anche stare attenti dalle parole lusinghiere in merito al proprio lavoro, ma potrebbe arrivare una bellissima sorpresa…

