Oroscopo Branko oggi 25 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 25 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete è arrivato Marte e Venere è ancora in pieno splendore, Giove è generoso, paterno e conquistatore ma anche ingannatore. Mercurio attivo per tutto quello che riguarda il business. Sole e Saturno sono in una grande posizione. Per il Toro avrà molta importanza la Luna che si abbraccia al segno, avrà importanza per la famiglia e l’amore. Sarà l’ultimo transito di primavera per cui se avete un po’ di cose da mettere a posto iniziate a pensare. Quello che vi sembra di non avere, arriverà. I Gemelli sono tra i segni che possono contare sulle massime possibilità di riuscita quasi in tutti i campi. Arrivano influssi insperati, Giove e Saturno in particolare. Gli amori che nascono sotto l’influenza di Saturno e Venere sono amori caratterizzare dalle differenze. Il sorpasso professionale per il Cancro è vicino. Potreste riuscire anche questo fine settimana ma dovete aspettare Luna in Toro che vi dà la forza. In Ariete la Luna diventa insidiosa per la salute. Ci vuole prudenza e cautela nello sport. Quando la Luna è negativa non siete di facile compagnia.

Oroscopo Branko di oggi 25 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi mercoledì 25 maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? È un momento di fortuna per il Leone. Questa fortuna arriva oggi nelle scelte private, domestiche, amorose. Ci saranno occasioni nel posto di lavoro. Il cielo è di fuoco e questa significa tanta felicità in amore ma anche appagamento in affari e nel lavoro. Per la Vergine c’è sempre parecchia inquietudine in questo periodo. Siete in grado di valutare le occasioni di lavoro, Luna e Mercurio in Toro sono ottimi. Urano ottimo per i rapporti lontani. L’amore è nei pensieri della Bilancia, Marte vi fa precipitare nella passione. Marte fornisce anche armi e strategie per attaccare sul lavoro. Attenti a questa fiamma che arriva da Ariete con Luna che è in vena di scherzi. Camminate e guidate con prudenza. Qualche situazione familiare richiede la presenza dello Scorpione. Una questione privata non consente di realizzare subito il lavoro ma alla fine ce la farete. Bello questo segno anche se Saturno può irrompere in ogni momento.

Oroscopo Branko di oggi 25 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 25 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Se il Sagittario è insoddisfatto perché non cerca un altro campo da gioco? Soprattutto se volete dimostrare il vostro valore. Fortunati quelli che sposano e programmano figli. Fortuna portata da Venere, Giove e Marte. Debolezza generale per il Capricorno perché è forte il passaggio di Marte che va in Ariete. Per l’Acquario Marte è sinonimo di forza fisica ma vi fa litigare e discutere. Magnifica la donna Acquario che è solare sotto il cielo e porta la primavera nella vita di un uomo. Questa Luna in Ariete può far scattare qualcosa nel vostro cuore e in quello di un altro/a. In arrivo soldi in più anche per voi. Ai Pesci manca della serenità in più perché voi siete portati a ingigantire i problemi. Aprite i vostri occhi perché Mercurio danaroso vi porta qualcosa e vi ricorda che il coniuge ha bisogno di sentirsi protetto.

