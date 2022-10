Oroscopo Branko oggi 25 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 25 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Anche per oggi, mercoledì 25 ottobre, arriva puntuale come sempre l’oroscopo Branko. Cosa dicono le stelle per questa giornata che inizia e finisce sotto il segno dello Scorpione? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’amore è una splendida certezza, vita sessuale intensa anche nel matrimonio. La Luna nuova non canta serenate per i nati sotto il segno del Toro: domani o dopodomani avrete molto bisogno di divertimento. Per il segno del Gemelli è cambiato l’influsso della Luna, che nasce in un punto molto centrale per quanto riguarda le nuove iniziative o nuove collaborazioni. Cosa dicono le stelle per il segno del Cancro? Per quanto riguarda l’amore, Venere nello Scorpione è il massimo.

Oroscopo Branko oggi 24 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 25 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, martedì 25 ottobre 2022.

OROSCOPO LEONE

Per i nati sotto il segno del Leone la situazione è particolarmente delicata in famiglia. La Luna nuova porta in superficie tensioni anche nel matrimonio, o nelle collaborazioni, trattenute a lungo che non è il caso di rinvangare.

Oroscopo Branko settimanale 21-27 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno

OROSCOPO VERGINE

Per i nati sotto il segno della Vergine, Venere in Scorpione è uno stimolo molto sensuale da non lasciare passare senza aver ottenuto qualcosa in più in amore.

OROSCOPO BILANCIA

La Bilancia è controllata nel lavoro, ma per voi è uno stimolo: qualcuno vi teme. Voi farete molto di più e guadagnerete molto di più.

OROSCOPO SCORPIONE

Le stelle in cielo giocano una bella partita per lo Scorpione: le stelle sono tutte rivolte a Venere nel vostro segno, che starà con voi e vi porterà fortuna.

Oroscopo Branko di oggi 25 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, martedì 25 ottobre 2022, per gli ultimi quattro segno zodiacali. Le stelle invitano i nati sotto il segno del Sagittario a limitare l’eccesso di ottimismo, ci vuole anche un po’ di sano realismo.

Oroscopo Branko oggi 20 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

OROSCOPO CAPRICORNO

Il Capricorno è tra i segni preferiti della stelle: la Luna nuova significa possibilità di partenza.

OROSCOPO ACQUARIO

I nati sotto il segno dell’Acquario sono fortunati per diritto di nascita, ma in questi giorni dovete stare un po’ attenti. Se si presentano delle lotte sono esaltanti.

OROSCOPO PESCI

I nati sotto il segno dei Pesci devono cercare di passare questa giornata con persone che non abbiano nulla a che fare direttamente con il vostro lavoro. Venere sarà magnifica per gli incontri speciali e se uscirete questa sera troverete compagnia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA