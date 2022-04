Oroscopo Branko, oggi 26 aprile 2022/ Buoni affari per il Capricorno, amore al top…

Oroscopo Branko, prudenza per il Gemelli e…

A Radio Dimensione Suono, Branko ha raccontato i segreti dei vari segni dell’oroscopo. Come andrà il lavoro oggi o domani? Saremo in salute in questa o quella giornata o nel fine settimana, quindi nel weekend? Le cose nel lavoro o per quanto concerne il denaro come andranno? E la giornata in amore offrirà ottime occasioni di incontri secondo l’astrologo Branko? Tutte le mattine ci sono le previsioni della giornata con piccole anticipazioni anche per il giorno successivo. Il segno dell’Ariete dovrà stare particolarmente attento all’emotività. Le stelle suggeriscono di mantenere la calma e rimandare impegni e discussioni importanti a momenti migliori. L’Ariete avrà bisogno di un supporto e se non lo riceverà in famiglia avrà bisogno degli amici.

Sesso al top per il Toro. Cercate di prendere la vita con leggerezza e dilettatevi in giochi d’amore. Come indica l’oroscopo oggi dovrete riflettere su un rapporto di amicizia, potreste accorgervi che provate qualcosa di più profondo di un semplice affetto amichevole. Approfittate di queste giornate per andare in fondo alla questione. Male invece per il segno del Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo, a causa di una Luna dissonante, oggi dovrete agire con prudenza, altrimenti rischierete di andare incontro a dei contrasti. Le stelle suggeriscono di tenersi lontani dalle provocazioni e mantenere la calma. Dopo il 2 maggio, le cose miglioreranno e il prossimo mese sarete a cavallo.

L’oroscopo Branko si fa interessante per il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo, da qualche giorno è tornata la voglia di amare e di provare intense emozioni. Le stelle suggeriscono di aprirvi ai sentimenti senza paura e di allontanare tutte le vostre perplessità. Sarà un periodo di maturazione. Anche in amore le cose non vanno bene tanto che dovrete subire un rimprovero da parte della persona che amate. Il Leone dovrà scrollarsi di dosso il passato. Troppo rivangare non fa bene. Meglio alleggerire la propria esistenza e godersi la vita. In questa giornata potreste essere preoccupati per un famigliare per qualche problema legato alla salute, sarà solo un momento transitorio, presto tutto ritornerà nella normalità.

Attenzione alla salute per la Vergine. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche piccola disturbo fisico. Le stelle suggeriscono di evitare gli strapazzi e rimandare le cose importanti. State attenti anche con i capelli: bisogna vedere se tagliarli adesso o meno. Badate all’alimentazione per evitare cibi che possano provocare allergie o intossicazioni.

L’oroscopo Branko sottolinea come per la Bilancia l’amore torni protagonista. Questa è una giornata importante per la professione, se riuscirete a sfruttare bene le opportunità che si presentano, potrete ottenere dei buoni risultati per un avanzamento di carriera. Chi da tempo pensa ad una persona ora può uscire allo scoperto e dichiararsi, potrà avere buone opportunità di successo. Proseguono comunque influssi molto stimolanti in campo lavorativo, ma gli effetti della Luna sulla salute richiedono attenzione allo stomaco, al fegato e ai reni. Una cura termale sarebbe molto indicata. Grande successo nel lavoro per il segno dello Scorpione. Anche fortuna e amore però hanno un influsso positivo per il segno dello Scorpione.

Giornata nervosa per il segno del Sagittario. Si consiglia di mantenere la calma e farvi scivolare le cose di dosso, a breve la situazione migliorerà. Cautela massima nella salute, perché la Luna è in Pesci e le vie respiratorie saranno disturbate in serata. Da venerdì avremo Mercurio in una posizione “infiammata”. Giove in Pesci è sinonimo di benessere materiale ma richiede anche un rinnovamento mentale, senza però sconfinare in fissazioni spirituali, mistiche o politiche. Periodo favorevole anche per il Capricorno. Secondo l’oroscopo, dovreste approfittare di questo periodo favorevole, per portare a termine buoni affari e concludere accordi, serviranno anche a far notare le vostre capacità professionali.

L’oroscopo Branko per Radio Dimensione Suono segnala un periodo positivo per Pesci e Acquario. Per l’acquario, l’oroscopo prevede una giornata stimolante per quanto riguarda il lavoro. Approfittate per apportare dei cambiamenti e migliorare la vostra situazione professionale. Più concretezza però serve in quello che fate. Ai Pesci si consiglia di buttare il passato alle spalle e di vivere con serenità il presente. Controllate le persone che perseguono i vostri stessi obiettivi: attenzione alla concorrenza, perché forse non vi siete resi conto che avete fatto delle scelte totalmente sbagliate qualche anno fa, con Saturno nel segno. Ci sono oggi delle correzioni possibili da fare, con questa Luna splendida che vi permette di ottenere e apportare i cambiamenti giusti. Il cielo è molto sensuale e romantico, grazie a Marte e Giove. Questi ultimi giorni di Venere nel vostro cielo rendono i vostri occhi magnetici. Pertanto l’amore potrebbe essere al top.











