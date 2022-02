Oroscopo Branko oggi 26 febbraio 2022/ Acquario e Pesci al top, male i Sagittario

Cosa diranno le stelle nell’oroscopo Branko per i segni zodiacali? Chi grazie all’aiuto delle stelle riuscirà a trascorrere una giornata serena e chi tra i segni zodiacali dovrà attendere ancora un po’? Secondo Branko i nati sotto il segno della Bilancia dovranno dedicarsi al benessere fisico e riprendere una routine in grado di mantenerli sani e in forma. Le stelle consigliano di abbandonare il divano e di dedicarsi ad attività all’aperto che potrebbero anche portare ad un incontro interessante.

Secondi l’oroscopo Branko i nati sotto il segno dello Scorpione invece, avranno un inizio di weekend positivo e oggi riusciranno ad avvicinarsi ai propri obiettivi. Per lo Scorpione sia le relazioni sociali che l’amore sono al top e le stelle consigliano di dedicarsi alle relazioni sociali e di mettere da parte per un giorno le questioni finanziarie e lavorative.

Secondo l’oroscopo Branko non sarà una bella giornata per il Sagittario che dovrà ridimensionare le aspettative per la giornata di oggi, sabato 26 febbraio. Un sabato all’insegna dei cambiamenti, invece, per il Capricorno che sta vivendo una forte trasformazione interiore.

I nati sotto il segno dell’Acquario vivranno una giornata all’insegna del successo in ambito finanziario grazie al loro modo di agire diretto e sincero, un atteggiamento positivo anche sotto l’aspetto sentimentale. Per i Pesci sarà una giornata ottima per organizzare una gita fuori porta con amici o familiari, per questo segno zodiacale oggi ogni decisione in merito alla sfera sociale sarà quella giusta.

