Oroscopo Branko oggi 27 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 21 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando all’oroscopo Branko per la giornata di oggi, giovedì 21 aprile 2022? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per i nati sotto il segno dell’Ariete una ventata di cose belle e buone. Oggi al primo posto c’è l’amore che reclama grandi attenzioni. Nei rapporti con gli altri avrete quello che darete, gentilezza, affetto e amicizia. Negli affari qualche contestazione con i vostri superiori. Se avete viaggi in programma saranno molto felici. In arrivo nuovi guadagni economici. La Luna in Pesci è importante anche per il Toro: con Venere l’amore è ottimo, con Nettuno aiuta chi ha bisogno di assistenza medica, si congiunge con Giove e vi aiuta nelle questioni legali e con problemi di fegato. La Luna si trova in aspetto con Mercurio in Toro e vi dà la spinta giusta per guadagnare di più. Si trova anche in aspetto con Plutone e vi porterà lontano. Avete gli ultimi giorni di Mercurio nel segno, in aspetto con Giove. La Luna in Pesci è piuttosto strana per i Gemelli eppure sembra che ci sia un lampo di fortuna che si accende nel vostro segno e interessa gli affari, come conferma Mercurio. Positiva la giornata per le questioni abitative e per i traslochi. Ci vuole un po’ di relax alla fine di questo mese in posti esclusivi. Quali progetti ha il Cancro sotto la Luna in Pesci? Uscite allo scoperto nel vostro lavoro perché sentite influssi straordinari. Impossibile in queste situazioni non avere successo. Queste stelle però parlano di fortuna, soprattutto in amore.

Oroscopo Branko, oggi 26 aprile 2022/ Buoni affari per il Capricorno, amore al top...

Oroscopo Branko di oggi 27 aprile 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo mercoledì 27 aprile per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: chiedete qualche cosa sotto questa Luna. Domani la Luna in Ariete vi darà la forza di andare alla ricerca di cose di cui avete bisogno. Luna, insieme a Venere e Marte, può provocare nuovi amori. La fortuna si mette in movimento nel campo degli affari. L’azione diretta è la via migliore per la Vergine sul lavoro. La parola è la vostra prima ricchezza. Fingete di non avere niente però. Siete irrequieti e forse perché vi ha toccato un periodo non buono. In questo mese di aprile l’oroscopo ha messo la Bilancia in un punto centrale pur essendo senza pianeti. Qualcosa succederà in maggio ma intanto oggi la Luna è strepitosa per il lavoro. Siete protagonisti della vita sociale. L’amore sfugge ma siete comunque amati e desiderati. Saturno nella fortuna non è nel suo punto ideale ma è un architetto che vi aiuta a costruire il futuro. Giornata magnifica per lo Scorpione. Chi tra voi cerca un lavoro deve darsi da fare perché potrete trovarlo. La Luna in Pesci porta fortuna in ambito del lavoro e in amore che si congiunge a Venere, Nettuno, Giove e Plutone. Questa Luna è in grado di fare miracoli, però inseguite una cosa alla volta. Questo Mercurio nel Toro potrebbe ostacolare il vostro cammino.

Oroscopo Branko oggi 24 aprile/ Previsioni per l'Ariete, Cancro, Leone, Gemelli e...

Oroscopo Branko di oggi 27 aprile 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 27 aprile, con gli ultimi segni. La Luna di oggi fa i conti con la famiglia del Sagittario e con quello che oggi avete fatto e che avete in programma. La parentela diventerà importante verso maggio. Da venerdì o sabato con Mercurio in Bilancia si metterà un po’ in crisi il matrimonio, con discussioni e contrasti. Avete avuto ritardi che dovranno essere recuperati però aspettate che la Luna sia in Ariete. Il Capricorno eccelle sotto il profilo pratico. Spesso guardate questo mondo come forestieri e con tante occasioni spesso non riuscite a sfruttare tutto perché siete presi da voi stessi. Siate più semplici e prendete quello che la vita vi dà. Cambiamenti per l’Acquario con la Luna che comincia a calare il sipario su un certo periodo professionale. Sicuramente questo Mercurio dopo venerdì aprirà nuove fasi. Sarà un oroscopo con forza in Ariete. Da qualche mese i Pesci non hanno pianeti opposti. Tutte le persone belle e di successo sono l’oggetto di invidia, ma voi siete troppo sensibili e date troppo peso. Le stelle oggi vi sorridono tutte. Rinnovate una promessa perché le stelle non consigliano ritardi ma vi dicono di andare avanti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 24 aprile/ Previsioni per la Bilancia, Capricorno, Acquario e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA