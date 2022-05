Oroscopo Branko oggi 27 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 27 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 27 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. L’Ariete entrerà nell’estate con Giove, Marte e tanti pianeti positivi. Oggi è l’ultimo giorno di Venere nel vostro cielo, da domani pomeriggio Venere va in Toro e quindi sarà importante per vostro patrimonio. Dopo che avete impostato il programma domestico potrete concedervi anche un viaggio, dall’altra parte vi aspetta qualcuno. Il Toro con Saturno che vi ostacola non ce la fate più. La Luna però ispira la fortuna e anche con questo Saturno ci può essere un aspetto costruttivo per i vostri affari. Non avete un grande interesse per i piccoli affari. Emozioni durante i viaggi e le feste. Maggio è vostro mese di elezione, si conclude con Luna nuova in Gemelli che si trova nel campo dei soldi. La Luna si prepara a entrare nel cielo dei Gemelli, domani sarà ancora in Toro. Il 30 e il 31 nasce la Luna nuova in Gemelli e potrete iniziare un nuovo cammino. Prima di staccare un assegno pensate bene. A volte il vostro grande entusiasmo è eccessivo. In amore siete perfetti. La Luna in Toro è buona per il Cancro per investimenti, soldi e questioni scritte. Voi avete anche Nettuno positivo e siete sempre impegnati con i contatti lontani. In amore però siete irrequieti. Il Toro sa come calmarvi, è un segno amico. Domani Venere sarà in Toro e aprirà una nuova storia per molti di voi.

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi venerdì 27 maggio 2022 per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Per il Leone il punto più illuminato della giornata è quello delle relazioni che vi permettono di brillare di più. Tutto ciò deriva dal segno dei Gemelli, un ottimo compagno di vita. Attenti perché una passione incredibile e strana potrebbe nascere proprio in questo fine settimana. La Vergine non deve sottovalutare il mese di giugno, anticamente dedicato ai matrimoni e ai parti perché è il mese di Giunone. Siete in grado di fare cose concrete nella vostra attività. Maggio si chiude con qualcosa di nuovo. Il tempo corre e la Bilancia deve correre di più, questo è quello che vi consigliano le stelle. Domani Venere vi offre una protezione molto speciale e pensata esclusivamente per voi. Non solo gioia per voi ma anche regali monetari. Le stelle del momento sono pensare per lo Scorpione. L’esito finanziario ci sarà ma ora non è importante quanto la serenità in famiglia.

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, venerdì 28 maggio, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Il Sagittario è il segno del lontano, sapete arrivare molto lontano. È arrivato il momento di indirizzare la vostra vita verso strade diverse. Con questi pianeti in Ariete la passione si è risvegliata. L’opportunismo del Capricorno è conosciuto agli uomini e alle stelle. Non fate niente per nasconderlo e spesso le vostre scelte portano bene anche agli altri. Ritorna buona anche Venere, stella di amore e passione. Per l’Acquario la primavera si conclude con una Luna bella e due pianeti grandi per l’amore Marte e Giove. La donna Pesci è famosa come crocerossina dello zodiaco e forse per questo è così ben voluta.

