Oroscopo Branko oggi 29 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 29 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Si parte con l’Ariete: se il lavoro, le amicizie, l’amore non vi danno ciò che voi volete e meritate, ne troverete di nuovi. Bisogna guardare avanti e darsi un’altra possibilità. Con la Luna in Cancro inizia una fase che porta alla luce le situazioni non ancora risolte in famiglia. Per il Toro il segno del Cancro influisce sui vostri viaggi e sulle notizie che voi riceverete. Sole e Plutone sono per voi positivi e aumentano la combattività e la fiducia in voi stessi. Le donne in particolare non dimentichino di possedere ancora le armi della seduzione. Per i Gemelli è tempo di conferme, il cielo è dalla vostra parte per tutta l’estate. Marte per voi sarà sinonimo nei prossimi mesi di forza e grinta, gli altri dovranno avere paura di voi. Nel campo degli immobili oggi e nei prossimi due giorni la Luna favorisce la conclusione di un affare davvero unico. La Luna nuova per il Cancro porta nuove responsabilità in famiglia e soprattutto nel campo professionale con Giove in Ariete. Non credete di risultare simpatici a tutti, c’è qualcuno a cui non è andato giù un vostro comportamento e ha deciso di farvela pagare.

Oroscopo Branko di oggi 29 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, mercoledì 29 giugno 2022. La giornata per il Leone inizia con questa Luna che facilita gli incontri e qualcosa di nuovo. Per i giovani il futuro è lontano, probabilmente all’estero. E’ Giove ad indicare la strada e non è detto che proprio lontano non troviate anche l’amore. Venere in Gemelli è accanto alla Luna e porta la donna del segno della Vergine ad essere preoccupata per se stessa e per qualcun altro per qualche problema di salute. Con il suo transito nel Cancro c’è nell’aria profumo di grandi incontri con qualcuno che potrebbe aiutarvi in un grande successo. Poco chiara la direzione da intraprendere, ma la Luna nuova in Cancro vi porterà a una decisione più sicura e decisa. Molte opposizioni per il segno della Bilancia, gli affari andranno comunque avanti, ma con Giove e il Sole contro, sarà più difficile e complicato. Ma sotto la Luna nuova in Cancro non parlate sempre e solo di lavoro, concedetevi anche una vacanza. Scorpione: lasciatevi stregare dalla Luna, per voi splende Marte e Nettuno che portano amore, libertà e fortuna.

Oroscopo Branko di oggi 29 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 29 giugno 2022. Il Sagittario non deve disperdere il magnifico influsso del Sole che segna rinnovamento positivo, di Giove che significa fortuna e scelte azzeccate e di Urano sinonimo di colpi di genio nel campo del lavoro. Nella salute state attenti alla gola e alle vie respiratorie. Il Capricorno deve dare libero sfogo ai vostri istinti che invece continuate a reprimere. Plutone è pianeta dell’amore profondo. La donna del Capricorno se resterà fedele a se stessa otterrà successo nel campo del lavoro. Conquiste segnate da passione per il segno dell’Acquario, grazie a Giove e al Sole, che risultano positivi anche per i soldi. Con questo transito le nuove iniziative che partono sono destinate al successo, così come in vista si prospetta il matrimonio. La Luna oggi è particolarmente vicina al segno dei Pesci che è perfetta per voi se avete situazioni da risolvere, se siete in conflitto con qualcuno per questioni materiali, per proprietà o beni immobili che potrete risolvere con una firma.

