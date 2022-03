Oroscopo Branko oggi 29 marzo 2022/ Previsioni per Bilancia, Capricorno, Pesci e…

Oroscopo Branko, previsioni per la Bilancia, Scorpione e Capricorno

Come ogni mattina l’oroscopo Branko è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS, cosa diranno le stelle secondo l’astrologo per i 12 segni zodiacali? Chi avrà una giornata all’insegna della tranquillità e chi dovrà affrontare maggiori sfide prima di potersi rilassare? Secondo l’oroscopo Branko oggi, martedì 29 marzo 2022 per i nati sotto il segno della Bilancia questo sarà un periodo molto importate in cui la creatività sarà più forte del solito. Il consiglio dell’astrologo per la giornata di oggi è quello di non accettare i consigli da nessuno e di andare dritti per la propria strada.

Oroscopo Branko settimanale 25-31 marzo 2022/ Previsioni e classifica per i 12 segni: i top e flop

Gli Scorpione oggi dovranno fare i conti con una persona testarda e determinata. Il consiglio dell’astrologo è quello di riuscire a trovare un punto d’incontro e di evitare discussioni in amicizia e in amore. I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo Branko, hanno le idee chiare e sanno dove vogliono arrivare, il suo consiglio è quello di non farsi prendere dalla fretta e dall’entusiasmo prematuro. Presto per questo segno zodiacale arriveranno nuove responsabilità.

Oroscopo Branko oggi lunedì 21 marzo/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Acquario e...

Cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno del Sagittario, dell’Acquario e dei Pesci

Secondo l’oroscopo Branko di oggi, martedì 29 marzo, il Sagittario dovrà affrontare qualche difficoltà sul lavoro, soprattutto se questo richiede delle responsabilità. Nell’affrontare le difficoltà della giornata però riuscirà ad emergere la capacità di leadership di questo segno.

I nati sotto il segno dell’Acquario oggi saranno in ottima forma ma, nonostante tutto proceda per il meglio resta qualche dubbio soprattutto nei confronti del partner. Il consiglio dell’astrologo è quello di parlarsi per cercare di chiarire il prima possibile. Il supporto della luna invece, aiuterà i Pesci ad evitare di fantasticare inutilmente. In amore questo segno zodiacale riuscirà a trovare nuove emozioni.

Oroscopo Branko oggi lunedì 21 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA