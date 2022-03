Oroscopo Branko, oggi 3 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Bilancia, Scorpione…

Oroscopo Branko oggi 3 marzo 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Torna l’oroscopo Branko, stavolta relativo alla data odierna, giovedì 3 marzo 2022, e per la seconda metà dei 12 segni zodiacali (di cui la prima riferisce alla previsioni già riprese in precedenza, ndr), quindi si procede con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci. Le rinnovate previsioni astrologiche giungono nel corrente mese che determinerà il passaggio astronomico dall’inverno alla primavera, per cui grandi influenze del cosmo si registreranno per i segni menzionati dall’astrologo nel suo intervento radiofonico.

Si parte con la Bilancia: i pianeti Venere e Marte saranno in Acquario, per cui tutto, sotto ogni punto di vista e in ogni ambito, tenderà ad evolvere per un cambiamento. “Qualcosa, quindi, andrà per mare”;

Passiamo ora ad analizzare il segno dello Scorpione: qualsiasi iniziativa avviata, anche artistica, partirà al top, grazie alla disposizione ottimale della Luna. Potrete anche decidere di sposarvi, anche perché Marte e Plutone sono dalla vostra parte e questa chiamasi fortuna!

Spazio poi al segno del Sagittario: Mentre vi sentirete allegoricamente in catene, dovrete far lavorare le vostre meningi per una risoluzione a tutti i vostri problemi;

Capricorno, Aquario e Pesci cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi

Per i nati sotto il segno del Capricorno, secondo le previsioni astrologiche redatte da Oroscopo Branko: Quello del 2022 può dirsi ormai il vostro anno per antonomasia! Lo volete capire o no? Questo non significa solo che vincerete voi, ma che vincerete molto di più, vincerete la partita della vita!

Cambiamenti all’orizzonte anche per l’Aquario: Il primo quarto della Luna è in Gemelli, perché quindi avere fretta se siete a metà dell’opera? La fretta di fermare il mondo? Scendete dal piedistallo e salite sulla nave!

A conclusione dell’intervento di previsioni dell’oroscopo Branko, si rileva per Pesci: La nave per voi è ormai in partenza, che bel giovedì 3 marzo che si prospetta… se siete innamorati di qualcuno, buttatevi a capofitto, andate e chiedete ‘Mi vuoi sposare?’. Questo è il tempo dell’amore! Quanto sono belle queste stelle, ascoltatemi sempre.



