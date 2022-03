Oroscopo Branko oggi 3 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e…

Oroscopo Branko oggi 3 marzo 2022: Ariete, Toro, Leone, Vergine, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di oggi, giovedì 3 marzo, nelle previsioni dell’oroscopo Branko? Il celebre astrologo condivide su RDS le previsioni dell’oroscopo e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Per l’Ariete Marte è in Capricorno 27esimo grado e Plutone in Capricorno 27esimo grado. È un transito da guerra, ma nel vostro privato potrebbe significare una guerra con l’ambiente, con un direttore, con un genitore per i più giovani. Verso sera Plutone si congiunge a Venere in Capricorno: si crea qualche difficoltà, controllate parole, comportamenti e anche i pensieri. Presenza in casa è importante oggi. Attenzione alla salute. Dopo il 10 di maggio avrete Giove nel segno.

Toro, Gemelli e Cancro, che giornata sarà secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko oggi 3 marzo 2022?

L’oroscopo generale oggi è influenzato dalle congiunzioni in Capricorno. La congiunzione Luna-Giove in Pesci è sicuramente ottima per il Toro per ottenere qualcosa di molto importante nel campo del successo finanziario, ma anche nel campo privato, sentimentale, coniugale. È una situazione in crescita, molto bella, molto fertile ed eccitante. Sotto la Luna in Pesci congiunta a Nettuno, le vie di mare non sono favorite per i Gemelli, segno dei brevi viaggi. Meglio fare una pausa. Grandi intuizioni oggi per il Cancro, secondo l’oroscopo Branko. L’importante è mettere in ordine i pensieri e le possibilità che porta il Sole, Luna nuova, Nettuno, Giove nel settore dei grandi viaggi, con la mente e con l’intelligenza. Se avete una particolare predisposizione per un particolare argomento avrete sicuramente molto. Ricordatevi che con questa Luna nuova in Pesci inizia il vostro 2022, ma Marte, Venere e Plutone sono pessimi.

Oroscopo Branko oggi 3 marzo 2022: Leone e Vergine

Alcuni pianeti sono in aspetto molto freddo con il segno del Leone, secondo l’oroscopo Branko. Qualche situazione privata e professionale è arrivata a un punto stanco. Ricordatevi le prove di Saturno vengono sempre ripagate nella nostra vita, perché è il pianeta che più assomiglia al percorso di una vita umana. Per quanto riguarda i nati sotto il segno della Vergine il corpo è particolarmente sensibile e poco resistente agli sforzi. Organizzatevi in modo da avere frequenti momenti di relax, da passare con gli amici, che sono la vostra forza grazie a Venere in Capricorno. Plutone, è un pianete del sottosuolo, capace di tenere fuori dal mare dell’imprevisto delle opportunità una cosa che vi porterà bene e forse anche guadagno.

