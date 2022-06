Oroscopo Branko oggi 30 giugno 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko di oggi 30 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 30 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Per i nati sotto il segno dell’Ariete la Luna nuova in Cancro significa che è arrivato il momento di risolvere qualche situazione in famiglia, un possibile matrimonio è in vista? Perché no, con Venere e Mercurio in Gemelli è proprio il momento dell’amore. La Luna nuova porta al Toro affari positivi e brevi viaggi. Vi trovate su un terreno buono per costruire una nuova fortuna personale, occorre avere pazienza, ma quando vi mettete in testa una cosa, di certo la raggiungerete. Venere non è negativa, Marte bussa alle vostre porte e in conclusione questo è per voi un periodo di miglioramenti. Per i Gemelli è cominciata l’estate dell’amore grazie alla presenza di Venere, ma poi per voi arriva anche Marte, Giove e infine Saturno grande costruttore di affari e fa di voi delle persone importanti, in particolare chi nel lavoro è impiegato nella vita pubblica riscuoterà dei successi incredibili. Il Cancro prova il grande desiderio di avventure passionali e sarà accontentato da Marte. Ma è l’ingresso della Luna nuova che porterà per voi l’alba di una nuova vita. Andate dove vi portano i sentimenti, ma anche e soprattutto gli interessi personali. I rapporti di collaborazione non sono e non saranno facili, ma Saturno è positivo, come lo sono il capitalista Urano e Mercurio che porteranno soldi nel vostro cielo.

Oroscopo estate 2022: luglio, agosto, settembre/ Previsioni e classifica: Gemelli, Ariete al top!

Oroscopo Branko di oggi 30 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi, giovedì 30 giugno 2022. Per il Leone l’amore è ricco, sensuale, pieno di bellissimo emozioni, soprattutto nei nuovi legami. Marte e Giove sono in contatto fertilissimo con Venere, una congiunzione che segna importanti eventi nella sfera familiare. Novità per i figli, anche quelli che vivono all’estero e tenerissimo sarà il rapporto tra nonni e nipoti. La Luna nuova porta per la Vergine dei grandi cambiamenti, sono previsti degli incontri importanti nella sfera della carriera, ma qualche inatteso incontro potrebbe anche nascondere l’amore. Ciò che è certo con l’entrata di Mercurio in Cancro è la riuscita negli affari. Per la Bilancia la Luna nuova significa casa, figli piccoli, significa famiglia, la casa dove siete nati e lavorate. Certo nella vostra vita sentimentale la Luna è fredda, non porta passione, ma con Venere e Mercurio dalla vostra parte anche coloro che sono generalmente timidi troveranno le parole giuste per conquistare qualcuno. Per lo Scorpione Marte è negativa e porterà stanchezza per almeno un mese, squilibri ormonali e problemi alla gola. Ma altri transiti con questo luglio alle porte saranno invece positivi, in particolar modo la Luna nuova sarà una vera e propria mano santa per i nuovi contatti. Se sarete in grado di fare una buona semina, il raccolto sarà ottimo. Venere ha in serbo per voi dei nuovi incontri.

Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022/ Le previsioni per Pesci, Sagittario e Capricorno

Oroscopo Branko di oggi 30 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, giovedì 30 giugno 2022. La Luna nuova è positiva per il Sagittario e segna l’inizio di una fase importante per quanto riguarda la carriera e i nuovi progetti. Avvicinatevi a un vostro obiettivo perché riuscirete a raggiungerlo in pochi giorni. Avete la fortuna di avere Marte, negativo per tanti segni, dalla vostra parte che si traduce in una fortissima spinta a livello professionale, un aiuto da sfruttare al massimo fino al 20 di agosto. Per alcuni Capricorno è arrivato il momento di andare in ferie, per altri c’è da pazientare anche qualche giorno e partire durante il mese di Luglio. Magari durante queste vacanze incontrerete qualcuno che si rivelerà essere una persona interessante per il vostro lavoro. I nati sotto il segno dell’Acquario sono dei vagabondi, avete il vostro stile di vita, ma luglio inizia con Marte quadrato al Toro, che porta crisi di gelosia in amore, dialogo matrimoniale interrotto, ma Venere sorride e tornerà il sereno. La Luna è così bella per il segno dei Pesci, soprattutto nel campo della fortuna di cui avete un gran bisogno in questo momento. E’ arrivato il momento di far vedere il vostro sex-appeal che nascondete a volte in maniera fin troppo perfetta.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio 2022/ Proposta romantica per Leone e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA