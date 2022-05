Oroscopo Branko oggi 4 maggio 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 5 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando all’oroscopo Branko per la giornata di oggi, mercoledì 5 maggio 2022? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco, diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Questa Luna è buona anche per i soldi dell’Ariete: Mercurio è un grande alleato e vi darà molto perché sarà positivo fino al primo quarto di Luna in Bilancia (6-7 luglio). L’amore lo conoscete bene. Il guadagno potrà essere fluttuante ma è assicurato nel vostro cielo. Oggi grande passione con la Venere che prende possesso del segno. Per il Toro deve ancora arrivare Venere nel vostro cielo e anche Marte è in attesa. Oggi avete molte possibilità di guadagnare, non ci sono impedimenti astrali e siete voi la stella di questo fortunato giorno. Per i Gemelli canta Mercurio nel segno insieme alla Luna: cambierà la situazione in famiglia e riprenderete in mano il successo professionale e tra poco voi sarete toccati dalla fortuna. Siete capaci di trasformarvi e mimetizzarvi per fare le vostre conquiste senza esser visti da altri. Persino la persona della vostra vita non si accorge di nulla. Con Venere in Ariete, il Cancro deve raccontare tutto di sé perché dice che siete molto bravi nel vostro lavoro. Ora Ariete si trova nella decima casa, quella del successo, che vi aiuta ad andare avanti. Un’improvvisa schiarita vi aiuta a favorire negli affari. Appena possibile cercate di viaggiare. Giove si trova in Pesci.

Oroscopo Branko di oggi 5 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo mercoledì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: Mercurio si trova in un punto molto felice per le relazioni, soprattutto quelle nuove. Questo però è un giorno insolito e mutevole. Certamente sarà una giornata sorprendente per l’amore con la Luna in aspetto diretto con Venere in Ariete. Situazione ideale per i viaggi di lavoro o diporto.

Nuovi influssi premono su di voi per farvi impostare qualcosa di nuovo. Questo cielo è luminoso anche grazie a Giove, sempre più vicino, in nona casa. Vergine può contare su stelle preziose nel mese del Toro. Non perdete le occasioni che arrivano nella vostra vita. Luna, Mercurio, Marte e Giove sono pianeti stressanti che vi devono portare alla prudenza. Anche se è meglio essere attenti voi siete in grado di gettare tanti nuovi semi sul terreno del lavoro e degli affari che daranno frutti più in là non solo in autunno ma anche prima dell’estate. Da agosto in poi, Marte esercita un lungo transito in Gemelli. La Bilancia deve ricordare che le crisi nascono per essere risolte e molti aspettano proprio voi al fine di iniziare qualcosa di nuovo nel mondo del lavoro. Si conta su di voi per idee e progetti. Torna il famoso equilibrio della Bilancia che, unito alla protezione della Luna e di Mercurio, vi permette di realizzare quello che per ora non siete riusciti a fare. Ci sarà anche il momento di staccare, ma non oggi. Non chiudetevi nel vostro castello ma andate per il mondo perché Mercurio in Gemelli indica di fare viaggi. Fino a domenica, quando Luna va in Leone, lo Scorpione può progredire molto nel lavoro. Si può rischiare ma meglio di no ed approfittare della Luna che sarà favorevole. Domani arriverà in Cancro e sarà l’ultimo trigono Luna Giove a favore dei segni d’acqua. Aspettate almeno 24 ore se c’è qualcosa di veramente forte che volete fare oppure se ci sono persone che rifiutano. C’è una porta che si apre ed entrerà Venere.

Oroscopo Branko di oggi 4 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 4 maggio, con gli ultimi segni. Non si capisce se i nati sotto il segno del Sagittario sono innamorati e soddisfatti. Siete un segno a volte retorico. Luna è in Gemelli e il Giove e Marte in Pesci vi rendono così. Le fatiche di Marte proseguono 20 giorni. Questa corrente astrale è ambigua oggi sia per il lavoro che per i rapporti con i parenti. Potrebbero esserci dispute con un ex coniuge oppure un ex socio in affari. Attenti a tutte le trattative in corso. Cercate di programmarle in previsione delle ottime stelle che si stanno avvicinando al vostro cielo. Oggi è tempo di relax, ma non prima di aver ricevuto risposte certe. Il Capricorno è accolto dal Sole in Toro che illumina l’amore. Giove porta alle donne un marito benestante, Marte porta invece un amante giovane, virile e bello. Cosa scegliete? Starà a ciascuna donna Capricorno single scegliere. Cercate di non esagerare questi giorni. L’Acquario ha una bella Luna in trigono con Saturno che dà soluzioni per la casa. La rosa del vostro cuore non è ancora fiorita ma ci penseranno la Luna che si trova in Gemelli, Mercurio in Gemelli, Sole in Gemelli, Venere e Giove in Ariete e poi Marte in Ariete. La Luna stimolerà anche il lavoro e gli affari. La passione esplode prima di sera. Quest’anno Toro ha dato ai Pesci forza e protezione nel lavoro, negli affari e nelle questioni della casa e le altre questioni pratiche in famiglia. Giove influenza anche l’amore. Anche la vita personale oggi rientra in una fase impegnativa. Sfruttate tutti i positivi transiti che avete (Giove e Marte) per rafforzare i rapporti professionali. Servirà una grande autodifesa se lavorate in proprio perché la concorrenza è importante.

