Oroscopo Branko, oggi 4 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Ariete, Toro…

Oroscopo Branko oggi 4 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli

E’ finalmente arrivato il weekend e si rinnova, così, il consuetudinario appuntamento radiofonico con l’oroscopo Branko, registrato sulle frequenze Rds e relativo alla data odierna del 4 marzo 2022. Con la primavera in arrivo si rilevano dei quadri astrali stravolti per ciascuno dei 12 segni che compongono lo zodiaco e non mancano i consigli delle stelle per i curiosi fruitori dell’Oroscopo di marzo 2022 (trapela intanto anche l’oroscopo mensile di Paolo Fox, ndr). Ma procediamo con ordine.

Si parte con l’Ariete: La riscoperta della famiglia è la scoperta più bella, non fermatevi al primo risultato. Dichiarate l’amore per i vostri familiari. Puntate in alto.

Poi, spazio ai nati sotto il segno del Toro, a cui l’oroscopo Branko rivolge un messaggio chiaro: Oggi siete gratificati da un eccellente aspetto non solo per l’amore, ma anche per il vostro lavoro. La congiunzione di Marte in Capricorno potrebbe portare un colpo di fortuna negli affari. Non mi piacciono le persone del vostro ambiente. I nuovi incontri portateli avanti. Questo cielo aumenta la passionalità.

Si passa ai Gemelli: E’ passata la difficile Luna nuova, la prossima è in Gemelli e caro Gemelli tu che sei single, vedrai l’amore che ti arriverà… bella questa Luna per un nuovo amore, se cercate le novità.

Cancro, Leone e Vergine: cosa prevede l’oroscopo Branko per oggi

Situazione complessa per i nati sotto il segno del Cancro: La Luna in Ariete non è buona e fa bollire nella vostra testa, meglio non rispondere e non provocare per primi, il che arriva da una congiunzione perfetta tra Venere e Marte, anche il 5 marzo sussiste questa congiunzione. Potrebbe accadere qualcosa non a vostro vantaggio, l’importante è mantenere le posizioni conquistate. Saturno stesso non consente di giocare con atteggiamenti di superiorità.

Per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo Branko: La bella posizione di Giove in Pesci incide sulla vostra vita sentimentale, rende sicuri, ma arriva un vento freddo dall’est per le vostre collaborazioni. Succederà qualcosa, ma ora la Luna brucia di passione in Ariete e voi vi abbandonate a questo fuoco.

Grande passione per i Vergine, a chiusura dell’oroscopo Branko: Quello che è successo in settimana non è tutto da buttare, ma bisogna fare una selezione logica e ragionata. Avete da una parte Saturno, dall’altra avete questo Giove un po’ fuori di testa, ma Urano deciderà per voi. Mi piace questa Luna sexy in Ariete e Venere e Marte vi faranno innamorare. Rinnovate una promessa, cercate oggi….

